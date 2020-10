Accord Chine-Vatican : un évêque chinois présente sa démission

« Je ne veux pas être un obstacle au progrès », a lancé ce dimanche 4 octobre Mgr Vincent Guo Xijin, l’évêque auxiliaire chinoins de Xiapu, à l’est du pays, comme le rapporte l’agence AsiaNews . Un brin ironique, il faisait bien sûr allusion à l’accord entre le Vatican et la Chine, signé le 22 septembre 2018 et qui prévoit que les nominations d’évêques soient le fruit d’un « dialogue » entre le Saint-Siège et le gouvernement communiste chinois.

Issu de l’Eglise clandestine, Mgr Vincent Guo Xijin avait été consacré évêque de Xiapu en juillet 2016, diocèse dont il était déjà évêque depuis 2008. Reconnu comme l’évêque légitime du diocèse par le Pape, Mgr Guo Xijin ne l’a jamais été par les autorités communistes chinoises. Par le passé, il a été emprisonné à plusieurs reprises, puis condamné à du travail forcé par le régime communiste.

Rétrogradé évêque auxiliaire en 2018

En 2018, suite à l’accord entre le Saint-Siège et la Chine, il avait été alors contraint de devenir évêque auxiliaire au profit de Mgr Vincent Zhan Silu, autrefois évêque de l’Église officielle, excommunié par le Saint-Siège.

Depuis 2018, Mgr Vincent Guo Xijin espérait que le Vatican revienne sur sa décision de le rétrograder au poste d’auxiliaire, et surtout, sur certaines disposition de l’accord passé avec le régime chinois. « Cela vaut la peine de continuer », a pourtant récemment déclaré le Secrétaire d’Etat du Saint-Siège, Mgr Parolin, ouvrant la voie à un renouvellement de l’accord.

Je ne suis pas en phase avec mon temps.

Face à une telle situation, Mgr Vincent Guo Xijin a décidé de se retirer « pour une vie de prière » et de renoncer à sa charge. « Je ne suis pas en phase avec mon temps », a-t-il lancé, « c’est pourquoi j’ai décidé de renoncer en envoyant ma résignation au Saint-Siège le mois dernier ». Le prélat a annoncé ne plus participer à aucun événement public et quitter définitivement l’administration du diocèse. « Mes fidèles, a-t-il déclaré encore, vous devez vous rappeler que votre foi est en Dieu et non en l’homme ».