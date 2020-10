Une prière pour les écoliers et leurs enseignants en temps de pandémie

Joseph Calasanz est l’un des nombreux saints patrons de l’éducation. Ce prêtre qui vivait au tournant du XVIe et XVIIe siècle a ouvert des écoles gratuites pour les enfants défavorisés, et fondé un ordre religieux pour les prêtres enseignants (plus connu sous le nom de piaristes). Il est également réputé pour l’aide qu’il a apporté aux lépreux. Ces deux associations font de lui un puissant intercesseur pour les enseignants et les élèves ainsi que pour la protection contre les maladies dans un contexte d’éducation.

Voici une prière adaptée à saint Joseph Calasanz, afin de demander sa protection lors de cette année scolaire marquée par l’inédite pandémie de Covid-19.

Saint Joseph Calasanz, protecteur des jeunes,

grand serviteur de notre Seigneur qui avez fait des merveilles pour eux;

vous qui, devenu miroir de charité ardente pour eux, de patience infaillible, de profonde humilité, de pureté angélique et de toute autre vertu héroïque, par votre saint exemple, par vos mots plein de l’Esprit de Dieu, les avez inspiré à fuir les tentations, à haïr le péché, à repousser les chemins vicieux, et à aimer la piété et la dévotion,

et ainsi, avez guidé d’innombrables âmes au paradis.

Obtenez pour nous, vos humbles serviteurs dévoués, le secours en cas de danger, la protection contre les maladies malfaisantes, et une année scolaire fructueuse, afin qu’en plaçant notre confiance en Dieu, nous puissions un jour vous rejoindre au Ciel. Amen.