Lourdes : coup d’envoi du traditionnel pèlerinage du Rosaire

« Tout est prêt pour vous y accueillir. Comme on le dit depuis le printemps, “en présentiel” à Lourdes, ou “en virtuel” via nos écrans pour ceux qui seront loin », c’est par ces mots d’introduction que le Frère Hugues-François Rovarino, le directeur général du Pèlerinage du Rosaire, a lancé sur le site internet dédié le 112ème pèlerinage du Rosaire ce mardi 6 octobre. Il doit durer trois jours.

Pour limiter les risques de propagation du Covid-19, les dominicains, organisateurs du Rosaire 2020, se sont engagés à respecter des contraintes sanitaires très précises, obtenant ainsi l’aval de la préfecture et de la ville de Lourdes pour maintenir ce pèlerinage qui ne rassemble que 10% des effectifs habituels, soit 2.000 personnes tout de même ! Ce sont notamment les malades, considérés comme fragiles, qui ne sont pas présents physiquement cette année. « Nous emportons avec nous tous ceux qui n’ont pas pu venir. Dans notre cœur et nos prières d’abord, mais aussi en essayant de partager le plus possible ce que nous vivons, avec en particulier la chaîne Youtube du pèlerinage », indique ainsi à Aleteia le Frère Hugues-François.

Un pèlerinage autrement

En effet, à situation exceptionnelle, outils adaptés, les dominicains se sont organisés autrement. De nombreuses retransmissions vidéos en direct ou en replay sont proposées pendant ces trois jours de pèlerinage, sur différents sites partenaires et notamment la chaîne Youtube. Offices, conférences, interviews, les pèlerins en ligne peuvent suivre les enseignements du prédicateur de cette année, le frère Pavel Syssoev (religieux d’origine russe est rentré dans l’Ordre en 2002), sur le thème presque prémonitoire choisi cette année, « Renaitre en enfants de lumière ». Par ailleurs, une possibilité de déposer en ligne ses intentions de prière est également proposée. Elles sont priées sur place, durant le chapelet à la Grotte, tous les soirs à 18h30, et partagées via Facebook par les jeunes qui en font un chapelet de lumière, là encore visible grâce à internet.