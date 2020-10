L’abbaye de Lagrasse s’invite sur France 3 à une heure de grande écoute

C’est le père Louis-Marie qui fait office de guide pour les téléspectateurs de l’abbaye Sainte-Marie de Lagrasse. Depuis 2004, date à laquelle la communauté des

chanoines réguliers de la Mère de Dieu

s’est installée, les travaux dans ce ce sanctuaire millénaire vont bon train ! Aujourd’hui, l’abbaye a retrouvé toute sa splendeur grâce à un travail titanesque soutenu par la générosité des donateurs mais aussi la Mission Bern qui a eu l’occasion de remettre, en septembre dernier, un chèque de 600.000 euros.

Si les chanoines ouvrent volontiers leur sanctuaire, pas question cependant qu’il se transforme en une simple attraction touristique. Dès les premières minutes du reportage, les choses sont dites : « On est dans un bâtiment historique qui a une âme, il y a vraiment une ambiance particulière […] c’est une ambiance paisible, solennelle et orientée vers la contemplation […], toute l’architecture est là pour enseigner au religieux à marcher lentement, à garder la contemplation, à conserver le silence. Tout est fait pour la vie intérieure », explique le chanoine avec profondeur.

Bien que les religieux vivent la plupart de leurs journées dans le silence, ils ne sont pourtant pas coupés du monde. Ils accueillent tout au long de l’année des jeunes retraitants désireux de s’éloigner quelques jours de l’agitation extérieur. Une mission qui a justifié leur dernière grande restauration, celle de l’hôtellerie, achevée l’été dernier.

Au fil des minutes, le curieux est ainsi invité à redécouvrir les espaces qui fondent la vie d’une communauté monastique. Parmi les plus émouvants, la cellule de 9m2. Identique pour chaque religieux, elle marque par sa simplicité. Un lit, un de coin de table pour travailler et quelques étagères pour y conserver ses précieuses lectures. Simplicité et sobriété sont les maîtres mots. « Le lieu religieux, c’est un lieu de pauvreté. Tout ce qui nous entoure ne doit jamais nous retirer de notre unique essentiel : Dieu », conclut le chanoine.

Des racines & des ailes, « Terroirs d’excellence en Occitanie », mercredi 7 octobre sur France 3, 21h05.

