Ecoutez ce Salve Regina, vous n’en ressortirez pas indemne

En ce mois d’octobre dédié à Marie et au Rosaire , découvrez cette magnifique vidéo, mise en ligne en mai dernier, et qui a déjà touché plus d’un million de cœurs et d’âmes. C’est une fondation laïque chilienne, Canto Católico, qui est à l’origine de ce beau projet. Alors que le monde entier est touché par la pandémie, et que les pays sont confinés ou à peine déconfinés, Canto Catolico, qui se donne pour mission de servir le Christ et son Église par le biais de la musique catholique, propose à 450 choristes à travers le monde, de s’enregistrer en train de chanter le Salve Regina. Un projet qui devient ainsi sans doute le plus grand chœur virtuel au monde et dont le résultat est étonnant.

Diction exceptionnelle, harmonie de voix et des tonalités, le mixage est visiblement l’œuvre d’excellents professionnels car la vidéo est saisissante de beauté et pureté du son, malgré les nombreuses contraintes qu’on devine aisément. Imaginez 450 personnes (donc autant de vidéos) qui ne sont ni dans la même pièce, ni dans le même pays ( 33 au total ! ). Et pourtant, l’internaute entre facilement dans la prière de l’instant et la beauté du chant.

Lire aussi : Ils interprètent un chant grégorien dans une cage d’escalier, leur vidéo devient virale

Et comme pour ajouter à la beauté du texte, en plus des plans des choristes en train de chanter, les auteurs de la vidéo ont ajouté des plans de chrétiens de tous les âges, religieux ou laïcs, en train de prier, à travers le monde, la Vierge Marie, que ce soit dans un lieu de culte ou tout simplement chez eux, offrant ainsi des images de ce à quoi ressemble l’Église universelle en 2020. Un instant magique et rare à visionner fort à propos en ce mois consacré à Marie !