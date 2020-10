Près de 6.000 personnes venues rendre hommage à Victorine

Le temps était au recueillement ce dimanche 6 octobre à Villefontaine (Isère). Quelques jours après la découverte du corps sans vie de Victorine Dartois dans un ruisseau de Villefontaine (Isère), ses proches ont tenu à rendre hommage à la jeune fille en organisant une marche blanche. Près de 6.000 personnes ont répondu à l’appel et sont retrouvées à 14h30 au stade de la prairie de Villefontaine, vêtus d’un haut blanc « en signe de paix », afin de parcourir les deux kilomètres que Victorine Dartois n’a jamais pu faire.

À la demande de la famille, catholique pratiquante, une croix a été installée à l’entrée du stade afin que ceux qui le désirent puissent s’y recueillir et déposer des fleurs. Avant que la foule ne s’élance, la famille a lâché une colombe devant cette croix. Ses parents, son frère et ses sœurs ainsi qu’un prêtre en aube blanche se sont tenus en tête du cortège avec une banderole sur laquelle on pouvait lire « Victorine, repose en paix. Nous finissons ton trajet ensemble ».

Tout au long du chemin, le silence a été presque total et chacun a respecté l’ambiance solennelle. Une fois arrivée à destination, la famille de Victorine a pris la parole. « Victorine, on a besoin de toi. Garde-nous une place là-haut », a lu son grand frère Rémy d’une voix marquée par l’émotion à l’issue de la manifestation. « Veille sur toutes les femmes qui rentrent seules chez elle. Je t’aime ».

Obsèques prévues le 7 octobres

Les obsèques de Victorine auront lieu mercredi 7 octobre à l’église Saint-Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu, à 14h30. La messe sera ouverte à « tout le monde » mais seule la famille sera présente au cimetière.