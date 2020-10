Les passages clés de l’encyclique « Fratelli tutti »

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Le pape François a publié ce dimanche 4 octobre 2020 sa troisième encyclique intitulée Fratelli tutti, (Tous frères en français) dans laquelle il lance un appel à la fraternité humaine . La fraternité universelle « qui s’étend au-delà des frontières a pour fondement ce que nous appelons ‘‘l’amitié sociale’’ », précise le souverain pontife qui rappelle que c’est en articulant cet « amour universel » et la reconnaissance de « chaque être humain comme un frère ou une sœur » qu’il est « possible d’accepter le défi de rêver et de penser à une autre humanité ». Aleteia a sélectionné les passages les plus marquants du texte.