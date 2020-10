Les deux prières du pape François à découvrir dans « Fratelli tutti »

Prière au Créateur Seigneur et Père de l’humanité,

toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.

Aide-nous à créer des sociétés plus saines

et un monde plus digne,

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.

Que notre cœur s’ouvre

à tous les peuples et nations de la terre,

pour reconnaître le bien et la beauté

que tu as semés en chacun

pour forger des liens d’unité, des projets communs,

des espérances partagées. Amen !

Prière chrétienne œcuménique Notre Dieu, Trinité d’amour,

par la force communautaire de ton intimité divine

fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus

dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne.

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile

et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,

pour le voir crucifié

dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde

et ressuscité en tout frère qui se relève. Viens, Esprit saint, montre-nous ta beauté

reflétée en tous les peuples de la terre,

pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen !

Les passages clés de l’encyclique « Fratelli tutti » :

Longue de 90 pages et disponible en huit langues, la nouvelle encyclique du pape François publiée ce dimanche 4 octobre, Fratelli tutti, est consacrée à la fraternité . Elle se termine sur deux superbes prières composées par le souverain pontife lui-même. L’une est adressée au Créateur et invite à « reconnaître le bien et la beauté » de chaque peuple tandis que l’autre est une prière œcuménique.