Le pape François fustige les responsables de l’Église servant leurs « propres intérêts »

Dans l’Évangile du jour (Mt 21, 33-43), Jésus raconte la parabole des « vignerons meurtriers » aux chefs des prêtres et aux anciens. Il cherche par ce moyen à les avertir qu’ils prennent le « mauvais chemin », ceux-ci cherchant à le faire périr. En déclarant que ceux qui veulent le tuer seront punis sévèrement, le Christ renvoie clairement ses interlocuteurs à leurs « responsabilités ».

Cette parabole « très dure » est valable en « tout temps » y compris le nôtre, a souligné le pape François lors de l’Angélus du 4 octobre 2020 depuis la fenêtre du Palais apostolique. « Aujourd’hui aussi, Dieu attend les fruits de sa vigne de la part de ceux qu’il a envoyés y travailler. » À chaque époque, ceux qui ont des responsabilités au sein « du Peuple de Dieu » peuvent être tentés de servir leurs « propres intérêts », a-t-il mis en garde. Pourtant, « l’autorité est un service » qui doit être exercé « pour le bien de tous et la diffusion de l’Évangile ». « C’est triste de voir que dans l’Église des personnes qui ont de l’autorité cherchent leurs propres intérêts », a appuyé le souverain pontife.

Tout ce qui est « vrai », « honorable » ou encore « juste », doit être l’objet de l’engagement quotidien des chrétiens.

Citant saint Paul, le chef de l’Église catholique a indiqué l’attitude à adopter pour être un « bon ouvrier » au service du Seigneur : tout ce qui est « vrai », « honorable » ou encore « juste », doit être l’objet de l’engagement quotidien des chrétiens. Ainsi, l’Église deviendra toujours plus « riche en fruits de sainteté ».

« Hier je suis allé à Assise pour signer la nouvelle encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité et l’amitié sociale », a poursuivi l’évêque de Rome. « Je l’ai offerte à Dieu sur la tombe de saint François duquel j’ai eu l’inspiration comme pour Laudato si’ ».

La fraternité humaine et le soin de la Création sont « la seule voix vers le développement intégral et la paix » comme souligné par les saints papes Jean XXII, Paul VI et Jean Paul II, a-t-il exprimé. « À vous qui êtes sur la place et en dehors, j’ai la joie de vous offrir la nouvelle encyclique « , a-t-il déclaré, expliquant qu’avec cette parution débute une nouvelle édition de L’Osservatore Romano.