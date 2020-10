Quel est le chemin pour passer d’une communication à tout vent à une fraternité véritable ?

C’est un texte qui était attendu. Ce dimanche 4 octobre, le pape François a publié sa troisième encyclique, Fratelli tutti (Tous frères) consacrée à la fraternité humaine . Il s’agit là d’ »un texte ample et exigeant » et d’un « grand texte dans la doctrine sociale de l’Église », a salué l’archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France (CEF), Mgr Éric de Moulins-Beaufort. « La fraternité n’est pas une posture : le Pape en décrit les différentes dimensions avec une grande liberté, comme le Christ », assure-t-il.

Dans ce texte, le souverain pontife « ne se laisse pas impressionner par les contraintes apparentes de ce monde », indique encore l’archevêque. « Il met sous les yeux de chacun les lieux où chacun risque de manquer à la fraternité. Tout le monde peut faire son examen de conscience : chaque personne, les entreprises, les familles, les États… Quel est le chemin pour passer d’une communication à tout vent à une fraternité véritable ? ».

Pour Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, cette encyclique « est une nouvelle occasion de reconnaître le Christ en chacun de nos frères ». Comme saint François d’Assise qui s’est laissé transformer par une rencontre avec un lépreux – et qui l’a conduit par la suite à choisir « Dame Pauvreté » – « nous aussi, laissons-nous enrichir par les rencontres, n’hésitons pas à tendre notre main et à ouvrir notre cœur aux sans-abri, aux exilés, aux affamés pour les accompagner, les encourager, les servir et recevoir d’eux un surcroît d’espérance », lance Mgr Aupetit.

