La Bible commentée par 70 biblistes mondialement réputés en tête des ventes de livres

1. La Bible, traduction liturgique avec notes explicatives, Salvator, septembre 2020

Résumé: Une traduction complète de la Bible avec des notes explicatives en vue d’être proclamée dans la liturgie, d’être utilisée dans la catéchèse et méditée dans la lecture personnelle. Il s’agit du travail de plus de 70 biblistes réputés mondialement. Retrouvez-le en librairie.

2. LA GRÂCE, PAR THIBAULT DE MONTAIGU, PLON, AOÛT 2020

Résumé: Suite à une dépression, le narrateur, athée, racontent comment il a été touché par la grâce, une nuit, dans la chapelle d’un monastère. Afin de comprendre cette révélation soudaine, il renoue avec Christian, son oncle et frère franciscain, qu’il connaît peu et qui décède après leurs retrouvailles. Il découvre que cet homme a connu le même parcours spirituel que lui à l’âge de 37 ans. Retrouvez-le en librairie .

3. ENQUÊTES DANS LA BIBLE : 150 ÉNIGMES, 8 ENQUÊTES, PAR SOPHIE DE MULLENHEIM, MAME, JUIN 2020

Résumé : Pour découvrir la Bible et ses grands personnages, cet ouvrage propose, en huit enquêtes et plus de 150 énigmes, de reconstruire l’arbre généalogique d’Abraham, de découvrir qui a tué l’Égyptien ou de retrouver la trace de l ‘ arche d’Alliance. Avec dix enveloppes à détacher. Retrouvez-le en librairie .

4. LE MOOC DE LA MESSE : LIVRET DU PARTICIPANT, MAŸLIS ROBERT-AMBROIX, GUILLAUME ARNAUD, MAGNIFICAT , MAME , FAMILLE CHRÉTIENNE, SEPTEMBRE 2020

Résumé : Un livret pour suivre la formation proposée en ligne sur la messe, avec les principaux textes à étudier, des quiz et des espaces de notes pour garder une trace du cours semaine après semaine. Retrouvez-le en librairie .

5. POUR UNE RÉVOLUTION SPIRITUELLE, MICHEL-MARIE ZANOTTI-SORKINE, ARTÈGE, SEPTEMBRE 2020

Résumé: Le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine propose treize commandements à mettre en œuvre de toute urgence pour que la réponse à l’interrogation du Christ: «Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? »Penche du bon côté. À chacun de mesurer ses idées et sa vie au soleil de ces treize appels qui veulent porter bonheur à l’Église! Retrouvez-le en librairie .

6. À MARIE : LETTRES, ANNE LÉCU, CERF, SEPTEMBRE 2020

Résumé : Anne Lécu, sœur dominicaine, écrit à Marie, dans un cœur à cœur émerveillé et fraternel, tissé dans les fils de l’histoire biblique qu’elle connait si bien et qu’elle aime. Au gré de ces 29 lettres datées, du 17 décembre au 15 août, l’auteur nous dévoile autant Marie qu’elle nous la rend dans toute la simplicité et l’humilité de sa vie donnée, ce «fiat» définitivement souverain. Retrouvez-le en librairie .

7. DIRECTOIRE GÉNÉRAL POUR LA CATÉCHÈSE, CERF, MAME, BAYARD, SEPTEMBRE 2020

Résumé: Enrichi par les enseignements des papes Benoît XVI et François, ce troisième Directoire présente la catéchèse et ses processus selon les destinataires. Il prend en compte les évolutions de la société contemporaine comme le numérique, la bioéthique, l’écologie mais aussi les migrants et les émigrés. Retrouvez-le en librairie.

8. DIEU, UN DÉTOUR INUTILE ? ENTRETIENS AVEC DOMINIQUE SAINT-MACARY ET PIERRE SINIZERGUES, PAR LOUIS-MARIE CHAUVET, CERF, JUIN 2020

Résumé: Le théologien interroge les causes de la désaffection du christianisme en France et plus généralement en Europe. Il affirme que le recul du nombre des fidèles comme des vocations doit trouver sa réponse en Dieu, faisant apparaître la figure de l’homme ou de la femme d’aujourd’hui en quête désespérée de la miséricorde. Retrouvez-le en librairie .

9. Du fanatisme : quand la religion est malade, par Adrien Candiard, Cerf, octobre 2020

Résumé: Adrien Candiard, le frère dominicain qui vit au Caire, au carrefour des mondes et des civilisations, revient dans son ouvrage sur le grand scandale religieux de notre temps. Quel Dieu invoquent les fanatiques qui excommunient, persécutent et tuent en son nom? Que dit de nous, de notre planète, de notre avenir, une telle trahison? Et, surtout, comment une foi peut-elle être vécue avec passion sans tourner à l’exclusion? Un manifeste, à l’heure de toutes les exacerbations, pour la réconciliation. Retrouvez-le en librairie.

10. Jean Paul II : dis-nous en qui tu crois !, par Bénédicte Delelis, Mame, juin 2020

Résumé: La vie de Jean Paul II racontée comme un conte musical. Dans ce livre, c’est Karol Wojtyla – Jean-Paul II qui s’adresse directement aux enfants et leur raconte sa vie. Les scènes, magnifiquement illustrées par Éric Puybaret, sont entrecoupées de chansons inspirées des paroles et écrits du pape polonais et interprétées par un chœur d’enfants. Une heure d’enchantement que les petits et grands auront plaisir à (ré) écouter. Retrouvez-le en librairie.