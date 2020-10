Le PadreBlog fait sa rentrée avec une équipe largement renouvelée

« Nous sommes très heureux de les voir reprendre le flambeau ! » C’est par ces mots que l’équipe du PadreBlog annonce l’arrivée de nouveaux prêtres sur le blog qui propose chroniques, vidéos et émissions sur des thèmes d’actualité, offrant ainsi la parole de prêtres et la vision de l’Église dans ce monde qui avance si vite. Créé en 2007 par trois prêtres, l’abbé Pierre-Hervé Grosjean, l’abbé Pierre Amar et l’abbé Guillaume Seguin, le PadreBlog se propose d’être une parole franche, directe et réactive de l’Église sur les sujets d’actualité.

Pendant cette décennie, plusieurs prêtres sont venus enrichir l’équipe, à la suite ou en alternance avec les trois prêtres d’origine. Et aujourd’hui pour la rentrée 2020, ce sont dorénavant les pères Jean-Baptiste Bienvenu, Grégoire Sabatié-Garat et Jean-Baptiste Siboulet qui seront actifs sur ce réseau qui compte outre une chaine YouTube, des pages sur les principaux réseaux sociaux. Mais le nouveau trio sera un quatuor puisque l’abbé Pierre Amar reste également dans l’équipe.

Trois nouveaux contributeurs

Le père Jean-Baptiste Bienvenu, originaire du diocèse de Versailles et membre de la communauté de l’Emmanuel est désormais le nouveau responsable et coordinateur du PadreBlog. Ordonné en 2016, il est actuellement vicaire à la paroisse de Vélizy-Buc-Jouy-Les Loges (78) et enseigne la théologie morale au séminaire de Versailles. Le père Grégoire Sabatié-Garat est le benjamin de l’équipe car il vient d’être ordonné en 2020, également pour le diocèse de Versailles. Diplômé de l’Essec, licencié en philosophie, il est actuellement en mission d’études à Rome. Quant au père Jean-Baptiste Siboulet, il a été ordonné en 2017 pour le diocèse de Nantes et est prêtre de la communauté de l’Emmanuel. Il est actuellement en ministère paroissial à Asnières/Bois-Colombes, pour le diocèse de Nanterre.

Un seul mot d’ordre pour cette nouvelle équipe de trentenaires, comme le confie à Aleteia le père Jean-Baptiste Bienvenu, « dans cette transmission heureuse, nous souhaitons poursuivre la ligne directrice du blog qui est de croiser les regards en étant réactifs et avec une grande liberté de ton, pour apporter des éclairages et des enseignements ». La génération des trentenaires arrive donc pour cette fin d’année 2020 chargée, preuve que l’Église est toujours jeune, bien vivante et très connectée !