Thérèse de Lisieux, la sainte préférée des Français ?

Des « amis » de tous styles

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus serait-elle la sainte préférée des Français ? La sainte de la « petite voie » jouit en effet d’une immense popularité dans l’Hexagone. Rapidement après sa mort, une dévotion populaire pour elle s’est développée et elle a su gagner les cœurs par son message à la fois simple et profond. Mais il ne s’agit pas d’une ferveur compassée d’un autre temps. Aujourd’hui encore, la sainte séduit, interpelle et aimante hommes et femmes de tout horizon, aussi bien croyants que non-croyants. On ne compte plus les vedettes qui se réclament d’elle, confiant publiquement leur attachement à la petite Normande : Édith Piaf, Natasha St-Pier, Brigitte Fossey, Michael Lonsdale, Yann Moix…

Les hommages rendus sont multiples. Édith Piaf a gardé toute sa vie une médaille à l’effigie de la sainte autour de son cou. Jacques Fesch, l’assassin converti, lui parlait comme à une petite sœur, attiré par cette sainte qu’il sentait proche de lui. Plus contemporain, l’écrivain Yann Moix louait la modernité de la patronne des missions : « Elle a remis de la joie, de l’humour, à une époque où une forme de dolorisme régnait. On croit que tout est figé dans la religion, sainte Thérèse au contraire montre que tout est toujours à renouveler, que tout y évolue, que tout y est toujours possible », confiait-il dans un entretien à La Croix. Le comédien franco-britannique Michael Lonsdale décédé le 21 septembre 2020 se sentait très proche de la religieuse morte à 24 ans qui selon lui avait « remis l’Amour à sa place ».

En 1994, en prévision du centenaire de sa mort trois ans plus tard, ses reliques ont commencé à circuler dans différentes villes de France avant de partir vers d’autres pays. Aujourd’hui, la présence de ses reliques est demandé par de nombreuses paroisses et elles voyagent sans cesse dans l’Hexagone. Vivre d’amour, l’album interprété entre autres par Natasha St-Pier, Grégory Turpin et Anggun, sorti en 2013 et reprenant des poèmes de la carmélite, s’est vendu à 200.000 exemplaires, devenant disque de platine, et a donné lieu à une tournée à travers la France.

De nombreuses églises portent le nom de la jeune carmélite, des groupes scouts à la pelle s’en remettent à son patronage, les ouvrages sur sa vie se multiplient. Et dernièrement, le 4 mai 2020, le numéro de « Secrets d’Histoire » animé par Stéphane Bern qui lui était consacré a été un succès d’audience, réunissant près de 2,5 millions de téléspectateurs, ce qui qui démontre par les chiffres que sainte Thérèse n’en finit pas d’attiser la curiosité des Français, voire même de toucher leurs cœurs.