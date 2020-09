Le pape François crée un nouveau diocèse au Pérou

Né en 1965 à à Cotaparaco, dans le nord du Pérou, Mgr Bustamante López est ordonné en 1992. Licencié de théologie dogmatique à l’Université pontificale grégorienne en 1998, il est affecté par la suite à divers paroisses au Pérou de 1998 à 2013. En 2011, le Péruvien devient vicaire général de l’archidiocèse d’Arequipa. Il est nommé évêque prélat de Sicuani le 10 juillet 2013 et reçoit l’ordination épiscopale le 15 août suivant.

Le diocèse couvre une aire de 15.440 km2, pour 234.000 catholiques. Situé en pleine Cordillère des Andes dans la région de Cusco, la prélature avait été mise en place en 1959. Un prélature territoriale est un territoire qui n’a pas encore le cadre juridique d’un diocèse mais est malgré tout confié à un évêque, appelé évêque-prélat.

Près de 90% des Péruviens se revendiquent catholiques

Au Pérou, 89% des habitants se revendiquent catholiques pratiquants. Religion d’État depuis la colonisation espagnole (1527-1533) jusqu’en 1979, le catholicisme suscite toujours une grande ferveur chez les fidèles, à l’exception des grandes villes où celui-ci connaît un certain recul, sous l’influence de plus en plus marquée de différentes organisations évangéliques. Troisième plus grand pays du continent sud-américain, par sa superficie – 1.285.315 km2 – l’État reconnaît toujours l’Église catholique comme un élément important dans la formation historique, culturelle et morale de la nation, malgré une tendance forte à la sécularisation dans certains pans de la société. On y recense néanmoins encore près de 3.000 fêtes religieuses tout au long de l’année.