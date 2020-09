Comment s’unir par la prière aux proches de Victorine ?

D’elle, la France connaît désormais tristement son nom, son sourire et ses longs cheveux bruns. Victorine Darbois , 18 ans, rentrait au domicile de ses parents en Isère ce samedi lorsqu’elle a disparu. Deux jours plus tard, lundi 28 septembre, c’est son corps sans vie que les gendarmes ont découvert dans un ruisseau de Villefontaine (Isère). Depuis l’annonce de cette macabre découverte, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux. Une jeune fille joyeuse, serviable et investie, comme toute sa famille, dans la paroisse Saint-Paul-des-Quatre-Vents de Villefontaine.

« Victorine Darbois était une participante dynamique, enjouée et appréciée au sein de notre paroisse », assure la paroisse. « L’annonce de son décès et les circonstances de ce drame nous bouleversent profondément ». Dans ce tragique contexte, la paroisse a mis en place plusieurs propositions pour s’unir par la prière à la famille et aux proches de Victorine. Alors que l’autopsie du corps de Victorine devait avoir lieu ce mercredi matin, « les dispositions concernant les obsèques de la jeune fille n’ont pas encore été communiquées », explique-t-on à la paroisse. Jeudi 1er octobre, une messe aura néanmoins lieu à 19h au Centre Saint-Paul avec une intention particulière pour Victorine et sa famille.

Pour ceux qui le souhaitent, l’adoration eucharistique est possible chaque soir de 20h à 21h depuis le 29 septembre, également au Centre Saint-Paul à Villefontaine. « Il est bien sûr possible de prier depuis chez soi, en prenant un temps de cœur à cœur avec Dieu, seul(e) ou en famille, devant une bougie, ou vous pouvez simplement déposer une bougie allumée sur votre fenêtre chaque soir entre 20h et 21h », indique également la paroisse.

Une marche blanche dimanche 4 octobre

Victorine, comme son frère Rémy ainsi que ses sœurs Romane et Perrine, avait reçu de ses parents « une foi engagée et était très impliquée dans la paroisse Saint-Paul-des-Quatre-Vents, à Villefontaine (Isère) », rapporte La Croix. Interrogé par le quotidien, le père Stéphane Simon, vicaire en charge de l’accompagnement des jeunes de la paroisse dont faisait partie Victorine, se souvient d’une jeune fille « toujours enjouée et dynamique » qui « participait aux rencontres du vendredi » pour un temps de prière, de partage et de formation, et « animait la messe avec son équipe de jeunes une fois par mois ».

Des registres de condoléances ont été déposées par la mairie de Villefontaine à l’hôtel de ville et à la maison de quartier des Fougères pour ceux qui désirent laisser un mot. Enfin, en hommage à Victorine, la famille a également annoncé la tenue d’une marche blanche dimanche 4 octobre à 14h30 à Villefontaine.