Italie : un prêtre décroche le pactole pour une association dans un jeu télévisé

Une plaisanterie qui devient réalité

« C’est vrai que l’important est de participer, mais si l’on gagne, c’est encore plus beau », plaisante don Andrea Rabassini. Et pour cause. Ce prêtre de la ville de Rho (diocèse de Milan) vient d’empocher pas moins de 35.000 euros en participant à Caduta Libera (« Chute libre » en français), un jeu télévisé portant sur la culture générale. Le principe ? Plusieurs candidats s’affrontent, une trappe sous les pieds, menacés d’y passer en cas de mauvaise réponse.

Ordonné prêtre en 2010 après avoir travaillé dans la finance, don Andrea Rabassini, col romain bien en vue, a rejoint le plateau le 7 septembre dernier, repartant trois semaines plus tard avec le pactole. Mais pour lui, pas question de partir se dorer la pilule sur un yatch ou de s’offrir le dernier modèle de Ferrari. Il destine cet argent à l’association Aiuti Terzo Mondo, qui accompagne les mères et leurs enfants, notamment avec un centre d’accueil en Bolivie.

Capture Facebook / Associazione Aiuti Terzo Mondo Don Andrea Rabassini sur sa trappe, face à l'animateur de télévision Gerry Scotti.

« L’idée de participer au programme m’est venue comme ça, un soir, alors que je regardais la télévision », a-t-il raconté à l’édition italienne d’Aleteia. « Depuis quelques années, au cours des réunions de notre association, nous plaisantions sur la possibilité de participer à un jeu télévisé pour rassembler un peu plus d’argent… Un soir de novembre de l’année dernière, mi-sérieux mi-amusé, j’ai écrit un mail au casting de Caduta Libera. Quand on m’a appelé pour m’inviter à participer au casting, je ne me souvenais même pas d’en avoir fait la demande. J’ai réussi la présélection, le casting et l’audition… et après avoir tenté cela pour le plaisir, je me suis retrouvé à jouer sérieusement ».