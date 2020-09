Le discours attendu de Mike Pompeo sur la liberté religieuse

Tensions autour du renouvellement de l’accord entre la Chine et le Saint-Siège

« Faire avancer et défendre la liberté religieuse internationale par la diplomatie », tel est le thème du colloque sur la liberté religieuse organisé par l’ambassade des États-Unis près le Saint-Siège le 30 septembre 2020 et auquel va participer le secrétaire d’État Mike Pompeo. La prise de parole de ce dernier pourra être suivie en direct sur la page Facebook de l’ambassade, à partir de 10h.

La visite à Rome du secrétaire d’État américain intervient dans un contexte de tension avec le Saint-Siège. Mike Pompeo a en effet critiqué dans une tribune parue le 18 septembre 2020 le renouvellement prochain de l’accord entre le Saint-Siège et la Chine. Une attitude perçue comme une « ingérence » par la diplomatie vaticane. À ce sujet, l’ambassade américaine a confirmé la rencontre du dirigeant américain avec le secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Parolin, et le secrétaire aux relations avec les États, l’archevêque Gallagher. Deux discussions au cours desquelles cet accord devrait être largement évoqué. Si le pape François n’a pas prévu de rencontrer Mike Pompeo pour échanger à ce sujet, il a accepté de recevoir le cardinal Zen, ancien évêque de Hong Kong qui n’a jamais caché son scepticisme quant à l’accord entre la Chine et le Saint-Siège.

Plus globalement, le passage du chef de la diplomatie américaine à Rome se déroule dans le cadre d’un voyage européen programmé du 27 septembre au 2 octobre. Il se rendra en Grèce, en Italie, au Vatican et en Croatie.