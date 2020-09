Devant une foule très clairsemée en raison de la pluie qui s’abat sur Rome depuis l’aube, le pontife argentin a commenté l’Évangile du jour : la parabole des deux fils qui répondent et agissent différemment à la demande de leur père ( Mt 21,28-32 ). Un récit qui révèle, selon le successeur de Pierre, que Jésus ne « remet pas en cause la conscience et sa responsabilité face au bien et au mal ».

« La conversion est un processus de purification des incrustations morales ; pour cette raison, elle n’est jamais indolore », a souligné le Souverain pontife, désireux d’expliquer aux fidèles qu’à travers l’attitude du premier fils, on comprend que « le chemin de la conversion passe toujours par la croix. Il n’y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel ». Sortant de ses notes, le pape François a insisté sur le fait que la conversion est toujours une grâce, « une grâce qu’il faut demander ».

Publicains et prostituées : des « privilégiés de la Grâce »

Depuis les fenêtres du palais apostolique, le successeur de Pierre a ainsi assuré que « l’obéissance ne consiste pas à dire ‘oui’ ou ‘non’, mais à agir, à cultiver la vigne, à faire advenir le Royaume de Dieu ». Il a ensuite expliqué que, par cette parabole, « Jésus veut dépasser une religion comprise uniquement comme une pratique externe et habituelle, qui n’affecte pas la vie et les attitudes des gens ».

Fustigeant les représentants d’une « religiosité de ‘façade' », à l’instar du premier fils qui dit obéir mais qui ne le fait pas, l’évêque de Rome a toutefois mis en garde les fidèles. Cette critique, « ne doit pas nous amener à penser que ceux qui ne suivent pas les commandements et la morale de Dieu font bien ». De même, le pape François a rappelé que « Jésus ne désigne pas les publicains et les prostituées comme des modèles de vie ». En réalité, ils sont comme « des ‘privilégiés de la Grâce’, que Dieu offre à quiconque s’ouvre et se convertit à Lui ».