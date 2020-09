Avec cette prière, demandez à saint Joseph de protéger l’Église face à l’adversité

Il est bien normal que saint Joseph soit patron de l’Église universelle puisque c’est à lui qu’a été confié la difficile tâche de veiller à la sécurité de la Vierge Marie et de l’enfant Jésus. Ayant rempli ce devoir en les protégeant de tout danger, il est maintenant chargé de veiller sur l’Église du monde. Saint Joseph est donc le parfait intercesseur pour les temps difficiles. Sa présence peut aider à préserver l’unité de l’Église et apporter la paix durant les épreuves.

Voici une prière qui décrit bien ces sentiments et implore l’aide de saint Joseph.

Ô gardien attentif de la Sainte Famille, défendez l’Eglise. Chassez loin de nous la contagion de l’erreur et toute influence corrompue. Ô saint protecteur, posez sur nous un regard favorable, et assistez nous depuis le Ciel dans notre combat contre les forces du mal.

Comme lorsque vous avez secouru l’enfant Jésus de la mort, protégez maintenant la sainte Eglise de Dieu des griffes de ses ennemis et de toute adversité. Placez sur chacun de nous votre constante protection, afin que, soutenu par votre exemple et votre aide, nous puissions vivre vertueusement, mourir dans la sainteté, et obtenir la joie éternelle du royaume de Dieu.

Amen.