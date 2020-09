Près de 3 millions d’euros de dons récoltés pour la Terre Sainte

L’Administrateur apostolique du Patriarcat latin de Jérusalem, Mgr Pierbattista Pizzaballa, a remercié les donateurs pour leur générosité : « notre appel a eu une réponse qui a dépassé de loin les attentes et nous a donné le souffle nécessaire pour faire face à cette urgence avec plus de sérénité ».

Grâce à des dons collectés, notamment lors de la Collecte pour la Terre Sainte le 13 septembre, 2 millions d’euros ont pu abonder le Fonds de solidarité créé par le pape François le 14 mai 2020, dont l’administration avait été confiée à l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Un million supplémentaire a été alloué aux dépenses humanitaires générales visant à venir au secours des populations précaires dans la région qui a vu naître le Christ.

Mgr Pizzaballa a tenu à saluer la générosité des donateurs : « notre appel a eu une réponse qui a dépassé de loin les attentes et nous a donné le souffle nécessaire pour faire face à cette urgence avec plus de sérénité ». Il s’est dit impressionné « par la réaction immédiate et son ampleur ».

Répondre à un besoin urgent

« Il n’y a en fait aucune région du monde qui n’ait été touchée, à un degré différent, par le Covid-19. La Terre Sainte, qui trouve dans les pèlerinages religieux et le tourisme la sève pour l’économie de milliers de familles, a également été gravement touchée », a déclaré le cardinal Fernando Filoni, grand-maître de l’Ordre. Les dons reçus vont être redistribués dans une perspective de « fraternité humaine », a-t-il insisté dans un entretien accordé à L’Osservatore Romano, soulignant la présence de nombreux musulmans dans les écoles de l’Ordre aidées par les dons.

Selon François Vayne, directeur de la communication de l’Ordre, « les contributions envoyées en Terre Sainte ont permis de répondre rapidement à une série de besoins urgents ». Plus de 2.400 familles dans plus de trente paroisses ont reçu une aide en termes de « bons alimentaires, de produits d’hygiène et de puériculture, de médicaments et de factures ». Les frais de scolarité de 1.238 familles en Jordanie et 1.180 en Palestine ont aussi été financés.