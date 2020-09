Vous ne soupçonnez pas l’importance de cette église en apparence si simple

C’est un édifice assez assez simple que l’église Saint-Joseph de Karaganda (Kazakhstan). Pourtant, le Vatican vient de lui concéder le titre de basilique mineure, la première d’Asie centrale. Une annonce qui a été chaleureusement accueillie par la communauté chrétienne locale : c’est ici que se trouvent les racines de la présence catholique dans le pays au cours des décennies de répression sous l’ère soviétique. Les catholiques se réunissaient alors dans des maisons pour prier dans la discrétion, malgré les risques. L’un des premiers prêtres à officier à Karaganda fut le père Joseph Kelch, déporté dans un goulag en 1936 et fusillé un an plus tard.

Mais après la mort de Staline en 1953, des prêtres catholiques libérés des camps reviennent dans la région et se mettent au service de la population : ils baptisent la nuit venue dans des appartements et célèbrent la messe pour des petits groupes au domicile des uns et des autres. Les fidèles n’hésitent pas à parcourir de longues distances pour assister aux offices et écouter la parole de Dieu.

Premier office religieux en mars 1977

Leur ténacité aboutit en 1977 à une permission d’enregistrement de leur paroisse catholique auprès de la personne déléguée dans le pays par l’URSS pour s’occuper des Affaires religieuses. Un terrain est acquis à Maïkoudouk pour faire construire une église. Le premier office religieux s’y tient le 19 mars 1977, tandis les fondations de l’église sont posées en novembre de la même année. La première messe est dite à l’intérieur des murs le 8 septembre 1978, jour de la fête de la Nativité de la Vierge.

L’église ne se différencie pas des maisons alentour à cette époque. Elle mesure 26 mètres de longueur, 18 mètres de largeur et 4 mètres de hauteur et peut accueillir quelque 1.000 fidèles. Consacrée le 29 juin 1980, elle est ensuite choisie comme siège de l’administration apostolique de Karaganda le 13 avril 1991. L’église devient cathédrale le 7 juin 1999. Avec l’élévation de cette église au rang de basilique, l’évêque de Karaganda a également annoncé qu’une indulgence plénière sera accordée chaque année aux fidèles lors de la célébration de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul (le 29 juin) et de l’anniversaire de l’élection du souverain pontife (le 13 mars).

Les basiliques dites « majeures » sont toutes romaines (Saint-Pierre de Rome, Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-murs), les quelques 1.700 autres dans le monde sont dites « mineures ». L’histoire des basiliques remontent au IVe siècle. Certains sanctuaires chrétiens sont alors dénommés ainsi car ils sont bâtis sur le même plan que les basiliques romaines qui servaient à la fois de tribunal, de bourse de commerce et de lieu de promenade. Puis, au Moyen Âge, ce sont les papes qui donnent à certaines églises ce titre honorifique pour signifier un lien particulier avec l’Église romaine et le souverain pontife.