Un guide de l’accompagnement spirituel en tête des ventes de livres

1 La grâce, par Thibault de Montaigu, Plon, août 2020

Résumé : Suite à une dépression, le narrateur, athée, relate comment il a été touché par la grâce, une nuit, dans la chapelle d’un monastère. Afin de comprendre cette révélation soudaine, il renoue avec Christian, son oncle et frère franciscain, qu’il connaît peu et qui décède après leurs retrouvailles. Il découvre que cet homme a connu le même parcours spirituel que lui à l’âge de 37 ans. Retrouvez-le en librairie.

2 Directoire général pour la catéchèse, Congrégation pour le clergé, Cerf, juin 2020

Résumé : Un bilan de l’itinéraire de l’institution catéchistique depuis cinquante ans et de son extension dans l’Eglise universelle ; il en ressort des préoccupations et une âme communes. Retrouvez-le en librairie.

3 Pour une révolution spirituelle, Michel-Marie Zanotti-Sorkine, Artège, septembre 2020

Résumé : Le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine propose treize commandements à mettre en œuvre de toute urgence pour que la réponse à l’interrogation du Christ : « Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » penche du bon côté. À chacun de mesurer ses idées et sa vie au soleil de ces treize appels qui veulent porter bonheur à l’Église ! Retrouvez-le en librairie.

4 À Marie : lettres, Anne Lécu, Cerf, septembre 2020

Résumé : Anne Lécu, sœur dominicaine, écrit à Marie, dans un cœur à cœur émerveillé et fraternel, tissé dans les fils de l’histoire biblique qu’elle connait si bien et qu’elle aime. Au gré de ces 29 lettres datées, du 17 décembre au 15 août, l’auteur nous dévoile autant Marie qu’elle nous la rend dans toute la simplicité et l’humilité de sa vie donnée, ce « fiat » définitivement souverain. Retrouvez-le en librairie.

5 Dieu, un détour inutile ? Entretiens avec Dominique Saint-Macary et Pierre Sinizergues, par Louis-Marie Chauvet, Cerf, juin 2020

Résumé : Le théologien interroge les causes de la désaffection du christianisme en France et plus généralement en Europe. Il affirme que le recul du nombre des fidèles comme des vocations doit trouver sa réponse en Dieu, faisant apparaître la figure de l’homme ou de la femme d’aujourd’hui en quête désespérée de la miséricorde. Retrouvez-le en librairie.

6 Petit guide de l’accompagnement spirituel : pour qui, pour quoi ?, Luisa Curreli, Mame, septembre 2020

Résumé : L’auteure explique ce qu’est l’accompagnement spirituel, ce qu’il n’est pas et ce qu’il faut en attendre ou non. Elle le distingue d’autres pratiques telles que la conversation spirituelle, la confession et l’accompagnement psychologique, donne des indications aux personnes qui font leurs premiers pas dans cette démarche et présente des règles directrices aux accompagnateurs. Retrouvez-le en librairie.

7 Enquêtes dans la Bible : 150 énigmes, 8 enquêtes, Sophie de Mullenheim, Mame, juin 2020

Résumé : Pour découvrir la Bible et ses grands personnages, cet ouvrage propose, en huit enquêtes et plus de 150 énigmes, de reconstruire l’arbre généalogique d’Abraham, de découvrir qui a tué l’Égyptien ou de retrouver la trace de l’arche d’Alliance. Avec dix enveloppes à détacher. Retrouvez-le en librairie.

8 Le MOOC de la messe : livret du participant, Maÿlis Robert-Ambroix, Guillaume Arnaud, Magnificat , Mame , Famille chrétienne, septembre 2020

Résumé : Un livret pour suivre la formation proposée en ligne sur la messe, avec les principaux textes à étudier, des quiz et des espaces de notes pour garder une trace du cours semaine après semaine. Retrouvez-le en librairie.

Lire aussi : Le MOOC de la Messe, une formation en ligne pour comprendre et aimer la messe

9 Couples, réveillez votre amour !, par le cardinal Robert Sarah, LIFE éditions, juillet 2020

Résumé : Des conseils pour faire renaître l’amour au sein des couples en invitant le Christ au centre de sa vie. Retrouvez-le en librairie.

10 Le matin, sème ton grain : lettre en réponse à l'invitation du président de la République, Eric de Moulins-Beaufort, Cerf, juin 2020

Résumé : La prise de parole attendue sur la crise sanitaire de Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France sous la forme d’une lettre au président de la République Emmanuel Macron. Retrouvez-le en librairie.