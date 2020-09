Placez-vous sous la protection de la Vierge Marie avec cette prière

La Vierge Marie tient une place privilégiée au royaume éternel et plaide pour nous auprès de son fils. C’est est aussi une tendre mère, toujours attentive à nos besoins, et toujours prête à nous prendre sous sa protection.

Voici une prière de saint Ephrem qui fait appel à l’intercession de la Vierge Marie pour lui demander de nous protéger contre tout danger, physique comme spirituel.

Ô Vierge Marie, immaculée, entièrement pure, et mère de Dieu. À travers vous, nous avons été réconciliés avec notre Dieu. Vous êtes l’avocate des pécheurs, et l’abri sûr de ceux qui naviguent sur les flots de cette vie. Vous êtes la consolation du monde, la rançon des captifs, la joie des malades, le confort des affligés, le refuge. Ô sainte mère de Dieu, recouvrer nous des ailes de votre clémence, et ayez pitié de nous. Nous sommes donné à vous et consacrés à votre service. Ô Vierge immaculée, nous sommes sous votre protection.