Les chrétiens, victimes collatérales de l’armée turque dans le nord de l’Irak ?

Des opérations qui s’intensifient

La peur grandit au sein des habitants, y compris les chrétiens, du nord de l’Irak. Depuis plusieurs jours, le Kurdistan irakien est le théâtre d’attaques aériennes de l’armée turque ciblant des membres du parti des travailleurs kurdes (PKK), opposants politiques à Recep Tayyip Erdoğan en Turquie et considérés par ce dernier comme des terroristes.

Conséquence ? « Des villageois chrétiens ont dû fuir à cause des attaques militaires turques l’année dernière sous prétexte qu’elles visaient les combattants du PKK », a assuré le père Emanuel Youkhana, directeur du CAPNI (Christian Aid Program Northern Iraq), à l’agence de presse Catholic News Service. « Mais maintenant, au cours des deux à trois dernières semaines, l’armée turque a étendu ses attaques à plusieurs villages chrétiens près de la frontière turque dans le gouvernorat nord de Dahuk ». Plusieurs prêtres présents sur place décrivent des violences qui s’intensifient. « Des gens ont été tués simplement parce qu’ils vivaient proches de zones contrôlées par l’armée turque », confient-ils.

Les raids aériens menés par Ankara contre les bases du PKK en Irak ne sont pas nouveaux et des actions similaires ont déjà été enregistrées en 2017 et 2018. Cependant, l’opération lancée ces dernières semaines semble être de plus grande ampleur que les précédentes et s’inscrit dans une politique plus large visant à renforcer le nationalisme et l’islam en Turquie.