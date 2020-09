Vol d’une relique de saint Jean-Paul II dans une cathédrale d’Ombrie

Consternation dans la petite ville de Spolète, située en Ombrie, dans le centre de l’Italie. Un reliquaire en or, en forme de croix et contenant quelques gouttes du sang de saint Jean-Paul II, a été dérobé mercredi 23 septembre dans la cathédrale de Spolète, où la relique du pape polonais était conservée et vénérée. L’ampoule avait été offerte à l’archidiocèse de Spoleto-Norcia le 28 septembre 2016 par le cardinal Stanislaw Dziwisz, à l’époque archevêque de Cracovie. C’est le sacristain de la cathédrale qui a constaté le vol au moment de la fermeture de l’édifice religieux. Une enquête a été ouverte et Mgr Boccardo, l’archevêque du lieu, a immédiatement lancé un appel aux auteurs du vol pour qu’ils restituent la relique. Il a également exprimé sa consternation et son regret face à ce geste sacrilège : « Je veux espérer qu’il s’agit d’un acte de superficialité, non pas dans l’intention d’offenser la sensibilité des fidèles. Je veux aussi espérer que ce geste inconsidéré n’a pas été fait dans le but de gagner de l’argent ». L’ampoule devait être transférée dans la nouvelle église Saint-Nicolas de Spoleto, dont la consécration est prévue le 22 octobre prochain.