Sœur Norma, une religieuse parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde du Time

C’est elle qui gère en partie les actions caritatives du diocèse de Brownsville, dans la vallée du Rio Grande. Sœur Norma Pimentel, religieuse de la congrégation des Missionnaires de Jésus depuis 1978, elle supervise différents programmes d’aide d’urgence –alimentaire, logement…) à destination à destination des plus défavorisés, dont les migrants qui tentent chaque jour la traversée de la frontière du Mexique vers les États-Unis.

Son engagement sans faille auprès de ces personnes en marge de la société lui a valu d’apparaître dans le classement 2020 des 100 personnalités les plus influentes selon le Time dans la catégorie « icônes ». C’est Julián Castro, secrétaire d’État au logement et au développement urbain des États-Unis de 2009 à 2014, qui a rédigé son portrait dans le magazine américain.

Sœur Norma Pimentel a gagné une relative notoriété à l’international pour son engagement auprès des migrants mais aussi pour avoir pris position contre la politique migratoire de séparation familiale de l’administration Trump. En mars 2015, la religieuse s’était également exprimée au siège de l’ONU à New York à l’invitation de l’observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies. Lors de la visite du pape François aux États-Unis, elle l’avait rencontré et lui avait présenté une peinture d’une mère et d’un enfant immigrés.