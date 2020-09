Née sans jambes, cette jeune gymnaste va vous impressionner

Barres et poutres n’ont plus de secret pour elle. Et elle a beau ne pas avoir de jambes, c’est une sacrée battante. Si elle semble légèrement différente de ses co-équipières, la jeune Paige Calendine n’en est pas moins talentueuse. La fillette, qui vient de Zanesville, dans l’Ohio (États-Unis), est née sans jambes. Ses parents, Sean et Heidi, ont rapidement décidé de ne pas lui imposer de limites. « Nous avons tout de suite décidé de ne pas la traiter comme si elle avait un handicap, de ne pas lui faciliter les choses. Nous voulions qu’elle apprenne à s’adapter au monde réel », explique son père

À l’âge de 18 mois, ils l’ont inscrite à des cours de gymnastique afin qu’elle puisse exercer ses membres supérieurs. Et la demoiselle s’est accrochée. Elle connaît bien ses capacités et pratique également la natation. Selon son entraîneuse, son handicap et sa connaissance d’elle-même favorisent la créativité. Brillante dans sa discipline, la jeune Paige a déjà accumulé quelques médailles et espère bien voir sa collection s’agrandir. « Tout ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez le surmonter », affirme-t-elle non sans sagesse. Et elle sait de quoi elle parle.