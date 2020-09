La principale tactique du diable ? La division

Le diable aime le chaos. Depuis sa chute du paradis, Satan sème la division dans le monde. Son premier fait d’armes a été de diviser les anges, avant de tenter Adam et Eve dans le jardin d’Eden, perturbant ainsi l’harmonie entre les premiers humains et Dieu.

S’il vous plaît, luttez contre les divisions, parce que c’est une des armes que possède le diable pour détruire l’Église locale et l’Église universelle.

Il n’est pas surprenant que la division soit du coup son terrain de jeu favori. Le mot « diable » vient du terme grec diabolos qui peut être traduit par « qui divise », « qui désunit » ou plus littéralement « qui jette contre ». Le pape François a souvent évoqué ce phénomène, comme par exemple dans son discours aux participants au séminaire d’études pour les évêques des territoires de mission :

Les divisions sont l’arme que le diable possède le mieux pour détruire l’Église de l’intérieur. Il a deux armes, mais la principale est la division. S’il vous plaît, luttez contre les divisions, parce que c’est une des armes que possède le diable pour détruire l’Église locale et l’Église universelle. En particulier, les différences dues aux diverses ethnies présentes sur un même territoire ne doivent pas pénétrer dans les communautés chrétiennes au point de prévaloir sur le bien de celles-ci. Il y a des défis difficiles à résoudre, mais avec la grâce de Dieu, la prière et la pénitence, cela est possible. L’Église est appelée à savoir se placer toujours au-dessus des connotations tribales et culturelles et l’évêque, principe visible d’unité, a la tâche d’édifier sans cesse l’Église particulière dans la communion de tous ses membres.

Choisir l’unité en suivant Jésus

Quand nous voyons la division à l’œuvre dans le monde, particulièrement lorsqu’elle monte différents groupes de la société les uns contre les autres, il est certain que c’est le diable qui est à la manœuvre. Il souhaite notre destruction, et la haine de l’autre est l’un des moyens les plus rapides pour que nous devenions les propres auteurs de notre déchéance.

Jésus, à l’inverse, désire l’unité, comme il l’a répété à plusieurs reprises. « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un », dit-il l’Evangile selon saint Jean (Jn 17, 20-22).

La Trinité, un exemple d’unité

La Trinité est l’exemple même de l’unité et de la communion, auxquelles chacun est appelé à goûter après sa mort s’il choisit le Ciel. C’est un lieu de communion parfaite, où tous seront unifiés non seulement à Dieu mais aussi aux autres.

Par-dessus tout, il est important d’aspirer à l’unité dans la vérité, en unissant ses forces pour lutter contre les injustices avec charité. C’est en restant unis à la suite du Christ, que chacun obtient les meilleures armes possibles pour déjouer les plans du diable.