États-Unis : un sondage révèle que le désir de messe a été vivifié par la pandémie de Covid-19

Un évolution dans leur foi

Un sondage réalisé par le groupe de médias catholiques EWTN News et l’institut de sondage RealClear Opinion Research a mis en lumière la manière dont le confinement et les restrictions sanitaires liées au Covid-19 ont modifié la pratique des catholiques américains. Alors que le sondage était essentiellement centré sur les tendances politiques et les potentiels schémas de vote aux prochaines élections, ce sont bien les réponses aux questions concernant la pratique religieuse à l’heure de la pandémie mondiale de Covid-19 qui sont les plus intéressantes.

Ainsi, plus de 7 catholiques sur 10 (71%) trouvent cela difficile de ne pas pouvoir assister à la messe pendant si longtemps. Un nombre qui passe à 80% chez les catholiques qui se rendaient régulièrement à l’église avant le confinement. Le sondage met également en lien l’impact qu’a eu cette détresse sur le désir de pratiquer sa foi : plus de la moitié des répondants (52%), c’est-à-dire les catholiques pratiquants et moins pratiquants, déclarent qu’ils aimeraient assister à la messe plus fréquemment qu’avant la pandémie.

Plus globalement, le sondage révèle que la foi des Américains catholiques a changé ces derniers mois de confinement. Plus de 6 sur 10 (61%) déclarent ainsi que leur foi a évolué. 79% affirment que la pandémie les a rapprochés de Dieu et 93% estiment qu’ils sont maintenant plus proches de leurs familles.