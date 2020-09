Prière pour son futur conjoint

Seigneur,

Toi qui connais chacune de tes créatures, je te confie celui ou celle qui deviendra un jour mon mari/ma femme. Je ne sais ni où il/elle est, ni qui il/elle est, ni quand je le/la rencontrerai, mais je sais qu’il/elle est un de tes enfants et que tu l’aimes d’un amour infini.

Je te demande de le/la bénir, qu’il/elle soit proche ou éloigné de Toi. Protège-le/la, guide-le/la, afin qu’il/devienne un homme/une femme selon ton cœur. Eclaire-le/la dans ses choix, éloigne de lui/d’elle tout mal et aide-le/la à faire le bien.

Toi qui as donné à Adam, dans la personne d’Eve, « une aide qui lui corresponde », façonne le cœur de mon/ma futur(e) époux(se) afin qu’il/elle demeure toujours un soutien et qu’il/elle me corresponde.

Prépare nos cœurs, nos âmes et nos esprits, afin que nous sachions discerner le projet que tu nourris pour chacun de nous et que, le jour venu, nous puissions vivre d’un amour profond et durable.

Amen.