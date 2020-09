Michael Lonsdale est mort à l’âge de 89 ans

C’est un visage qui disparaît, une voix qui s’éteint. Le comédien Michael Lonsdale est mort ce lundi 21 septembre à son domicile parisien à l’âge de 89 ans, a appris l’Obs auprès de sa compagne. Né à Paris en 1931, il a multiplié les rôles au théâtre et au cinéma, tournant entre autres avec Michel Deville, Gérard Oury, Jean-Pierre Mocky et François Truffaut. Les années 1970 marquent un tournant dans sa carrière avec deux grosses productions : le James Bond « Moonraker » et « Le nom de la rose » de Jean-Jacques Annaud.

En 2010, son interprétation du frère Luc dans le film de Xavier Beauvois « Des Hommes et des Dieux », qui retrace les derniers jours des moines de Tibhirine, lui vaut le César du meilleur second rôle masculin. Un rôle qui l’a particulièrement bouleversé : quelques années après le tournage du film, en 2018, il publie « Luc, mon frère« , un tête-à-tête posthume, fraternel et bouleversant avec frère Luc, celui dont il a brillamment interprété le rôle. « Il a fallu que sept moines soient assassinés pour que j’apprenne l’existence de frère Luc », confiera à cette occasion l’acteur avec émotion.

Une foi dont il ne s’est jamais caché

Catholique engagé, Michael Lonsdale s’est converti à l’âge de 22 ans. Depuis, il n’a jamais refusé de parler de Dieu. « Je ne suis plus le même, la foi m’a « retourné ». J’ai été un chrétien un peu « tiède », qui vivait égoïstement. La foi m’a appris le pardon et à supprimer le jugement », expliquait-il au JDD en 2011. « La religion est devenue la part essentielle de ma vie. Mais elle est intimement liée aux deux autres composantes de mon existence, le cinéma et la peinture. L’expression artistique est un don de Dieu » Quelques années plus tard, en 2016, il confiait au Parisien : « Dieu m’a sauvé du néant. Il m’a donné une raison de vivre ».