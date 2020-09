Le monde angélique est plein de mystères et peut être difficile à cerner pour nous, êtres humains. Nous ne pouvons voir les anges de nos propres yeux, quoique de nombreux personnages bibliques semblent recevoir des visions de ces êtres spirituels qui prennent corps sous leurs yeux. Si bien que certains se demandent, “Combien d’archanges y’a-t-il dans la Bible ?” En réalité, la Bible ne nomme que trois esprits appartenant à la classe “archange” des anges. Ceux-ci sont Michel ( Ap 12,7 ), Gabriel ( Lc 1,19 ), et Raphaël ( Tb 12,15 ).

D’autres écrits concluent qu’il existe sept archanges. Ce nombre apparaît dans le Livre d’Hénoch, une œuvre apocryphe pour les églises chrétiennes et non reconnu par le canon juif. Hénoch note l’existence de sept archanges : Michel, Gabriel, Raphaël, Ouriel, Ragouël, Rémiel et Sariel. Le nom Ouriel apparaît aussi dans le Quatrième Livre d’Esdras, un autre écrit apocryphe mais accepté par certaines Églises orthodoxes. Ouriel est parfois représenté sur des icônes ou des vitraux dans les églises chrétiennes.

Puisque certaines églises chrétiennes, comme l’Église épiscopalienne des États-Unis, acceptent officiellement ces noms, beaucoup de catholiques montrent un dévouement à ces archanges extra-bibliques. Pourtant l’Église catholique est très claire à leur sujet et estime cette piété comme spirituellement néfaste : « Il faut aussi réprouver l’usage de donner aux Anges des noms particuliers, que la Sainte Écriture ignore, hormis ceux de Michel, Gabriel et Raphaël », précise le Directoire sur la piété populaire et la liturgie.

En somme, la Bible limite la liste définitive des archanges. Les catholiques ne sont certains que de trois noms d’anges de Dieu. Tout autre nom est suspect car il ne fait pas partie de la révélation divine. Les catholiques ne savent pas si le nom Ouriel est inspiré de Dieu, une invention humaine ou le nom d’un esprit malveillant. Cela ne veut pas forcément dire qu’il n’existe que trois archanges. L’Écriture dit clairement qu’il peut y avoir des “milliers” ou une “multitude” d’anges, comme le mentionne saint Luc à la naissance du Christ (Lc 2,13).

La créativité de Dieu ne devrait pas être limitée à seulement trois archanges, mais simultanément, nous ne devrions pas nous dévouer à des anges dont le nom n’a pas été confirmé par la Parole de Dieu.