« Chacun est beau aux yeux de Dieu », lance le Pape à des enfants autistes

« Les fleurs de cette maison, c’est vous ! »

Le pape François a reçu lundi 21 septembre dans la salle Paul VI un groupe d’enfants autistes encadrés par le centre Sonnenchein de Sankt Pölten en Autriche, spécialisé dans ce trouble neuro-pyschologique. Le pontife a félicité les responsables pour le choix du nom « Sonnenschein » pour leur établissement, qui signifie « la splendeur du soleil », en allemand.

« Votre maison ressemble à une magnifique prairie de fleurs au soleil, et les fleurs de cette maison, c’est vous ! », a expliqué le pontife. « Dieu a créé le monde avec une grande variété de fleurs de toutes les couleurs », a-t-il déclaré, et « chaque fleur a sa propre beauté, qui est unique ». « Chacun de nous est également beau aux yeux de Dieu, et Il nous aime », a-t-il ajouté. En conséquence, il faut « ressentir le besoin de dire à Dieu : merci ! ».

« Ce “merci” à Dieu est une belle prière », a insisté le pontife. Lui-même a remercié tous les parents, accompagnateurs et représentants politiques présents pour leur engagement envers les « petits » qui leur sont confiés. Pour finir, il les a tous bénis en allemand.