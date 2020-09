Avec le Covid, des paroisses adoptent le bénitier sans contact

Il n’a rien de liturgique, mais de plus en plus de paroisses l’adoptent. En France et à l’étranger, le distributeur d’eau bénite a fait son apparition afin de permettre aux fidèles de se signer lorsqu’ils entrent et sortent de l’église. Faute de pouvoir utiliser les bénitiers pour respecter des règles sanitaires destinées limiter la propagation du Covid-19, les curés ont bien été obligés de s’adapter. En mai dernier , l’abbé Guy-Emmanuel Cariot se réjouissait de l’inventivité de ses paroissiens en présentant un modèle artisanal.

Depuis, Aleteia a relevé des systèmes ingénieux de distribution d’eau bénite, non seulement en France, mais aussi en Belgique, en Écosse et en Allemagne. « Ce sont les fidèles qui ont eu l’idée », souffle même le père Grégory Kienlen, vicaire de l’église Sainte-Catherine de Bruxelles. Installé au début du mois de juin, son bénitier sans contact se présente certes sous la forme d’un distributeur de savon, mais il est bien précisé qu’il contient de l’eau bénite. Pour ceux qui liraient trop vite, une belle image du Christ figure au milieu du distributeur…