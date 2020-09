« Unplanned », l’histoire vraie d’une directrice de centre d’avortement devenue militante « pro-life », bientôt disponible en ligne

Choix du E-Cinéma

« Le film n’a guère de chance de traverser l’Atlantique », pariait, en avril 2019, un de nos confrères dans les colonnes du Monde . C’était sans compter la décision de Saje Distribution, société spécialisée dans la diffusion de films d’inspiration chrétienne, de distribuer dans l’Hexagone ce film produit par Pure Flix. Taxé, à tort, de propagande anti-avortement, le film a rencontré un franc succès lors de sa sortie en salles aux Etats-Unis : 6 millions de dollars de recettes en un week-end, 21 millions de dollars de Box-Office et quatrième place au classement des sorties de la semaine. Un succès inattendu, au vu de la complexité du sujet abordé. Unplanned raconte le parcours d’Abby Johnson, jeune directrice de Planned Parenthood, l’équivalent américain du Planning Familial, devenue militante « pro-life » après avoir assisté à l’avortement par aspiration d’un fœtus de treize semaines.

Afin de ne pas susciter de polémique autour de la question de l’avortement, sujet délicat, intime et particulièrement clivant, Saje Distribution a choisi de ne pas projeter ce film dans les salles de cinéma. Elle encourage des projections privées, en ligne, disponibles dès le 1er octobre sur sa plateforme, suivies autant que possible d’échanges avec des personnes ayant une solide expérience d’accompagnement sur la question de l’avortement. Ceci afin que les téléspectateurs puissent poser des questions et exprimer leurs réactions. Attention, certaines scènes, qui ne cachent pas l’aspect crû et violent d’un avortement, peuvent heurter la sensibilité du public. Le film est d’ailleurs déconseillé aux moins de 16 ans, « à moins d’être accompagné par un adulte ».

Un esprit de dialogue et de bienveillance

A l’heure où sont autorisées les interruptions médicales de grossesse pour détresse psychosociale jusqu’au neuvième mois, et où un rapport parlementaire propose à nouveau d’allonger le délai de recours légal à l’IVG de douze à quatorze semaines, la diffusion de ce film pourrait passer pour du militantisme. Mais si le film prend clairement la défense de l’enfant à naître, il ne s’apparente nullement à de la propagande, comme l’ont dénoncé ses détracteurs. Les « pro » et les « anti-IVG » sont entendus, sans que leurs positions ne soient jugées ou ridiculisées. Un aspect que la société de distribution a jugé intéressant et source de dialogue et de réflexion : « Notre souhait est de pouvoir contribuer à une réflexion ouverte sur le sujet délicat et controversé de l’avortement bien au-delà de la seule question du pour ou du contre ».

Un esprit de dialogue et de bienveillance que recherche également Abby Johnson lorsqu’elle préface ainsi son récit autobiographique (à paraître aux Editions du Livre Ouvert en novembre 2020) : « J’ai passé des années sur la ligne de front entre les défenseurs pro-choix et ceux pro-vie. De quel côté ? Des deux. Comme il est facile de supposer que ceux de “notre” camp sont justes, sages et bons ; tout comme ceux de “leur” camp sont perfides, insensés et menteurs. J’ai trouvé de la justesse, du bien et de la sagesse des deux côtés. J’ai trouvé de la folie, de la perfidie et du mensonge des deux côtés également. J’ai vu comment de bonnes intentions peuvent être déformées en mauvais choix, quel que soit le camp. »