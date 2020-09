Un prêtre chinois libéré après 17 jours de captivité

Le père Liu, 46 ans, refuse, avec une vingtaine d’autres prêtres du diocèse de Mindong, d’adhérer à l’Eglise catholique « indépendante » de Chine, supervisée par les autorités gouvernementales. Ces prêtres sont soumis à des pressions nombreuses et répétées, afin de les y contraindre. Selon AsiaNews, le père Liu était allé rendre visite, en fin d’après-midi le 1er septembre, à des malades à l’hôpital lorsque vers 18h30, un groupe de personnes, envoyé par le Bureau des affaires religieuses, l’a arrêté et emmené dans un lieu inconnu. Les autorités ont seulement confirmé qu’il était aux mains du Bureau des affaires religieuses. Il a été libéré 17 jours plus tard et a pu retrouver ses fidèles.

L’agence rappelle qu’un évêque chinois nommé Julius Jia Zhiguo et originaire de Zhengding dans la province du Hebei, connu pour son engagement auprès des orphelins, est détenu depuis plus d’un mois par le ministère des Affaires religieuses. L’évêque aurait été enlevé le 15 août dernier pour être enrôlé dans l’Association patriotique (AP), l’organisation qui contrôle la vie de l’Église en Chine, visant à créer une Église nationale indépendante du Saint-Siège.