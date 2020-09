Naples : le miracle du sang de saint Janvier a bien eu lieu

Miracle mentionné depuis 1389 mais non officiellement reconnu par l’Église, la liquéfaction du sang de saint Janvier, évêque de Bénévent et martyr sous l’empereur Dioclétien, s’est bien produite ce 19 septembre durant la messe célébrée par le cardinal Crescenzio Sepe à la cathédrale de Naples. Il a été publiquement constaté que le sang s’est liquéfié à 10h02 du matin.

Un phénomène observé trois fois par an, à des dates précises : le 19 septembre, jour de sa fête, le samedi précédant le premier dimanche de mai, jour du transfert de sa dépouille, et le 16 décembre, jour anniversaire de l’éruption du Vésuve qui avait épargné Naples en 1631. A ces dates-là, la masse séchée de couleur rouge déposée au fond du reliquaire se transforme en sang liquide recouvrant la totalité du verre.

Selon la tradition, une femme nommée Eusebia recueillit dans deux ampoules le sang du martyr après sa décapitation, en 305. Mentionné pour la première fois le 17 août 1389, le miracle s’est depuis reproduit trois fois par an, ainsi qu’en mars 2015, où le sang ne s’est liquéfié qu’à moitié lors de la visite du Pape François à Naples. Ce dernier releva alors avec humour : « On voit que le saint nous aime seulement à moitié. Nous devons tous un peu nous convertir, pour qu’il nous aime davantage ! ». Selon le cardinal Crescenzio Sepe, le miracle du sang « est un signe de la bonté et de la miséricorde de Dieu » et que « saint Janvier est encore vivant et continue de protéger Naples ».