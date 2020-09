Sœur Ignatus, la mère du reggae

Difficile d’imaginer derrière cette frêle silhouette, ces grosses lunettes et cet habit de religieuse la mère du ska et du reggae. Exit les dreadlocks et place au voile blanc, sœur Ignatus est dans la place. De son vrai nom Mary Davies, sœur Ignatus est née en Jamaïque, alors protectorat britannique, en 1921. Rentrée très tôt chez les sœurs de la Miséricorde à Kingston, elle a été désignée par sa 19congrégation pour encadrer des élèves de l’Alpha Boy’s School, un établissement scolaire pour les orphelins et les enfants des rues dont la congrégation avait la charge.

Sévère, sœur Ignatus n’hésite pas à l’être. Mais cette passionnée de musique va réussir à canaliser l’énergie débordante de ces enfants en leur faisant découvrir sa passion, la musique. Grande mélomane, elle va ainsi lancer un programme baptisé « Music in Education » dans lequel elle invitera ses jeunes à mélanger les sonorités, à inventer jusqu’à la création d’un nouveau rythme musical baptisé le ska, puis le reggae.

Sœur Ignatius a ainsi appris la musique au tromboniste Don Drummond, au saxophoniste Thomas “Tommy” McCook ainsi qu’aux trompettistes Johnny “Dizzy” Moore et Lester Sterling, les quatre membres fondateurs des Skatalites, groupe de ska mythique formé en 1964. Elle a également formé Leslie Thompson, premier chef d’orchestre noir du London Symphony Orchestra.

Dès la fin des années 1960 le ska se transforme et ralentit son rythme, devenant ainsi le reggae. Là encore, sœur Ignatus n’y est pas étrangère, plusieurs de ses élèves dont le trompettiste David Madden et le batteur Sparrow Martin, qui ont joué avec Bob Marley, étant passés sur les bancs de l’Alpha Boy’s School. Surnommée par certains « la Mère Teresa du reggae », sœur Ignatus, qui s’est éteinte en 2003, aura décidément réussi, par sa passion pour la musique, sa tolérance et son goût pour la transmission, à témoigner de l’amour du Christ sur tous les rythmes.