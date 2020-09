Pourquoi saint Roch est considéré comme le saint patron des chiens ?

Depuis des siècles, les chiens sont appelés “meilleur ami de l’homme”, et beaucoup de saints ont reçu de l’aide de leur part lorsqu’ils étaient en difficulté. On raconte, par exemple, qu’un épisode particulier de la vie de saint Roch lui a valu de devenir le saint patron des chiens.

Au XIVe siècle, saint Roch se met au service des malades qui souffrent de la peste. Il se rend dans de nombreuses villes italiennes et finit par attraper la maladie qu’il combat. Par crainte d’infecter son prochain, il se retire dans une forêt de son plein gré pour s’isoler. Mais alors qu’il agonise, Dieu lui envoie chaque jour un chien qui lui lèche ses plaies et lui apporte un petit pain. C’est pourquoi saint Roch est souvent représenté avec un chien à ses côtés dans les oeuvres d’art.

Après un certain temps, saint Roch retrouve sa vigueur et recommence à soigner les malades. Si bien qu’il est aujourd’hui le saint idéal à prier pour veiller et protéger nos chers compagnons à quatre pattes. Il est aussi le patron des antiquaires, des carriers, des lépreux, des médecins, des pèlerins et des prisonniers.