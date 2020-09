Le récit d’une conversion en tête des ventes de livres

1 La grâce, par Thibault de Montaigu, Plon, août 2020

Plon

Résumé : Suite à une dépression, le narrateur, athée, relate comment il a été touché par la grâce, une nuit, dans la chapelle d'un monastère. Afin de comprendre cette révélation soudaine, il renoue avec Christian, son oncle et frère franciscain, qu'il connaît peu et qui décède après leurs retrouvailles. Il découvre que cet homme a connu le même parcours spirituel que lui à l'âge de 37 ans.

2 À Marie : lettres, Anne Lécu, Cerf, septembre 2020

Cerf

Résumé : Anne Lécu, sœur dominicaine, écrit à Marie, dans un cœur à cœur émerveillé et fraternel, tissé dans les fils de l'histoire biblique qu'elle connait si bien et qu'elle aime. Au gré de ces 29 lettres datées, du 17 décembre au 15 août, l'auteur nous dévoile autant Marie qu'elle nous la rend dans toute la simplicité et l'humilité de sa vie donnée, ce « fiat » définitivement souverain.

3 La grande épreuve, par Étienne de Montety, Stock, août 2020

© Stock

Résumé : Le scandale du meurtre du père Hamel avait dépassé toute fiction. Mais ici le récit prend le recul nécessaire de la transposition romanesque pour tenter de le comprendre. L'on y croise les vies d'un vieux prêtre si humain, celle d'une sœur qui la consacre aux autres. Celle d'un policier d'élite. Et aussi, celles de deux jeunes dont la colère existentielle prendra tristement -et presque médiocrement- le chemin de la radicalisation. Avec sobriété et miséricorde, l'auteur revisite la tragédie de Saint-Étienne-du-Rouvray et pose à notre époque sécularisée l'éternelle et fondamentale question du sacrifice : pour quoi sommes-nous prêts à donner notre vie ?

4 Enquêtes dans la Bible : 150 énigmes, 8 enquêtes, Sophie de Mullenheim, Mame, juin 2020

Mame

Résumé : Pour découvrir la Bible et ses grands personnages, cet ouvrage propose, en huit enquêtes et plus de 150 énigmes, de reconstruire l'arbre généalogique d'Abraham, de découvrir qui a tué l'Égyptien ou de retrouver la trace de l'arche d'Alliance. Avec dix enveloppes à détacher.

5 À la vie, à l’amour : vivre après la mort d’un enfant, Marie-Axelle Clermont, Clémentine Le Guern, Camille Canard, Éditions Emmanuel, août 2020

Éditions Emmanuel

Résumé : Les trois auteures ont chacune perdu un enfant. Elles évoquent cette blessure ainsi que leur deuil. Elles expliquent comment elles ont pu avancer dans leurs vies malgré la souffrance, en découvrant que le lien créé avec leur fils dépasse les frontières de la mort.

6 Pour une révolution spirituelle, Michel-Marie Zanotti-Sorkine, Artège, septembre 2020

Mame

Résumé : Le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine propose treize commandements à mettre en œuvre de toute urgence pour que la réponse à l'interrogation du Christ : « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » penche du bon côté. À chacun de mesurer ses idées et sa vie au soleil de ces treize appels qui veulent porter bonheur à l'Église !

7 Toute cette foule dans notre coeur : prendre la route avec Madeleine Delbrêl, Raphaël Buyse, Bayard, septembre 2020

Bayard

Résumé : L'itinéraire de cette militante catholique et assistante sociale qui a choisi, avec quelques compagnes, de vivre l'Évangile dans le partage de la vie ordinaire de ses contemporains. Alors que l'Église s'apprête à la reconnaître bienheureuse, sa biographie est une invitation à découvrir l'expérience spirituelle de cette femme qui a ouvert un chemin de sainteté dans le quotidien.

8 Couples, réveillez votre amour !, par le cardinal Robert Sarah, LIFE éditions, juillet 2020

Résumé : Des conseils pour faire renaître l'amour au sein des couples en invitant le Christ au centre de sa vie.

9 La planète catholique : une géographie culturelle, Jean-Robert Pitte, Tallandier, août 2020

Tallandier

Résumé : L'auteur s'appuie sur des études historiques pour analyser l'influence de la foi et de la culture catholique dans l'organisation de l'espace, les paysages et l'architecture, la conception de la famille et de la sexualité ou les habitudes alimentaires.

10 Comprendre et vivre l'écologie : 52 semaines avec Laudato si', Mahaut et Johannes Hermann, Éditions de l'Emmanuel, août 2020

© Éditions Emmanuel

Résumé : Les auteurs expliquent les enjeux de l'urgence écologique ainsi que les possibilités d'action de chacun à la lumière de la foi chrétienne et du Laudato si' du pape François. Ils abordent notamment la défense de la biodiversité, la relation aux hommes et aux autres créatures, la foi, l'économie et la politique.