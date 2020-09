Face à l’hostilité de leurs proches, ces saints ont tenu bon dans la foi

Sainte Eugénie de Rome

Les personnes qui renoncent au mariage pour se consacrer au Seigneur choisissent consciemment de faire ce sacrifice. Pour beaucoup cependant, celui-ci s’accompagne d’une réaction hostile de l’entourage, allant de la consternation bien intentionnée au dédain, quand ce n’est pas du chantage affectif ou, dans des cas extrêmes, des menaces de violences. Même ceux qui n’optent pas pour la vie consacrée doivent souvent justifier de la façon dont ils ont décidé de vivre leur foi en essayant d’imiter le Christ. Bien que l’incompréhension et le rejet des proches puisse être quelque chose de très douloureux, ceux qui font l’expérience de cette hostilité peuvent trouver du réconfort auprès de nombreux saints qui ont connu des difficultés similaires.

Sainte Eugénie de Rome (183-258) était une noble égyptienne qui a décidé de fuir un mariage arrangé après sa conversion. Ne pouvant vivre de manière indépendante en tant que femme, elle se déguise en homme et entreprend de vivre comme un moine. Sa sagesse et sa sainteté évidente font qu’elle est nommée abbé (avant que ce statut ne soit réservé aux prêtres). Accusée d’avoir cédé aux tentations d’une femme qu’elle soignait, Eugénie refuse de se défendre. Quand elle est conduite au tribunal pour répondre de son prétendu crime, le juge est son père. Il reconnaît sa fille, et sa joie est telle que sa femme et lui se convertissent. Eugénie finit par mourir en martyr.

Bienheureux Godefroi

Montecappio-CC-BY-3.0 Bienheureux Godefroi, comte de Kappenberg.

Bienheureux Godefroi, comte de Kappenberg (1097-1127) était un noble tout à fait ordinaire avant qu’une conversion du cœur ne le pousse à transformer son château allemand en monastère et à y entrer, malgré le fait qu’il soit marié. Sa femme et son frère tentent de l’en dissuader. Son beau-père Frederick, quant à lui, prépare une attaque contre le château afin de s’en saisir par la force. Assiégeant la forteresse, Frederick menace de pendre Godefroi à ses murs. Mais il finit par abandonner la lutte ; Godefroi devient moine et sa femme religieuse.

Sainte Madeleine Yi Yong-hui

GFDL I Vatican Les martyrs de Corée

Sainte Madeleine Yi Yong-hui (1809-1839) vient d’une famille de saints : sa mère ainsi que sa sœur et sa nièce ont toutes été canonisées. Son père, quant à lui, est un Coréen traditionnel qui hait le catholicisme. Sa femme et leurs filles vivent donc leur foi en cachette. La situation se complique quand il est temps pour les filles de se marier. La sœur de Madeleine, sainte Barbara Yi Chong-hui, prétend être malade et refuse de quitter son lit pendant trois ans jusqu’à ce que tous les hommes non chrétiens soient découragés. Madeleine, quant à elle, préfère passer pour morte que de se marier lorsqu’elle se sent appelée au célibat. Elle laisse derrière elle des vêtements déchirés portant des traces de son propre sang, et s’enfuit vivre chez une tante catholique. Quand il apprend quelques mois plus tard que sa fille est toujours vivante, le père de Madeleine se réjouit et lui permet de vivre paisiblement en tant que consacrée. Elle subira le martyre quelques années plus tard.

Sainte Maria Chiara Nanetti

Public domain Sainte Maria Chiara Nanetti

Sainte Maria Chiara Nanetti (1872-1900) était une jeune fille intelligente et impulsive qui ne semblait pas faite pour la vie religieuse. C’est ce que lui rétorquent ses parents quand elle leur fait part de sa vocation d’entrer dans les ordres. La jeune femme est furieuse. Leur refus de la laisser devenir religieuse la remplit d’amertume, de désespoir et de haine. Heureusement, sa vocation résiste à ce temps de grandes tentations, et après avoir tenu tête à ses parents, elle devient franciscaine, missionnaire en Chine, et elle meurt en martyr au cours de la Révolte des Boxers.

Bienheureuse María Guggiari Echeverría

Public domain María Guggiari Echeverría

Bienheureuse María Guggiari Echeverría (1925-1959) fait vœu de pauvreté lorsqu’elle a 18 ans, à la consternation de ses parents. Cependant, comme elle reste active et heureuse, se mettant au service des enfants, des personnes âgées et des malades, sa famille finit par accepter sa vocation. Mais quand elle décide de devenir Carmélite, la marche est trop haute. Elle qui est si vive, aime tant sa vie de service et déteste le silence, comment une existence cloîtrée pourrait-elle la rendre heureuse ? Les prêtres du Paraguay insistent : une personne aussi talentueuse et féconde qu’elle n’a rien à faire derrière les murs d’un cloître. Mais même si Maria sait que sa famille l’aime, elle doit suivre Celui qui l’aime encore plus. Elle meurt quelques années seulement après être entrée au Carmel, en épouse radieuse du Christ.

Serviteur de Dieu Maurice Michael Otunga

Opus Dei Maurice Michael Otunga

Serviteur de Dieu Maurice Michael Otunga (1923-2003) est le fils d’un chef tribal au Kenya. Son père avait des dizaines de femmes, mais c’est Maurice qu’il choisit pour être son successeur à la tête de la tribu. Quand Maurice demande à recevoir le baptême à l’âge de 12 ans, son père refuse, avant de finir par céder. Lorsque le jeune homme souhaite entrer au séminaire, son père garde le silence pendant 24 heures. Il finit par le laisser partir de mauvaise grâce, en lui disant qu’il sortira sûrement en cours de route. Malgré les nombreuses tentatives de son père de lui faire renoncer à sa vocation au cours des années suivantes, Maurice est ordonné prêtre puis nommé évêque à seulement 33 ans. Près de 30 ans après sa conversion, ses parents reçoivent le baptême à leur tour, enfin convaincus de la vocation de leur fils. Maurice devient un ardent défenseur de la vie humaine et de la justice sociale et s’associe à des chefs musulmans locaux pour s’opposer à la contraception. Il devient le premier cardinal kenyan.