Nouveau : les chroniques hebdomadaires de Aleteia

Vous l’avez peut-être remarqué, pour cette rentrée 2020, Aleteia vous offre de nouveaux rendez-vous quotidiens.

Désormais, chaque jour de la semaine, Aleteia propose un espace de liberté à des grands chroniqueurs chrétiens. Ils vous livrent leur décryptage de l’actualité et leurs conseils de vie. Même si leurs textes n’engagent pas forcément la Rédaction d’Aleteia, tous ces chroniqueurs partagent

l’esprit Aleteia

: un style bienveillant, bien informé et rigoureux, ancré dans la logique de la bonne nouvelle.

Le lundi, le père Christian Venard, aumônier militaire pendant vingt-cinq ans, donne un décryptage spirituel sur l’air du temps : culture, écologie, transmission des valeurs. Le mardi, le philosophe et théologien Jean Duchesne, directeur administratif de l’Académie catholique de France, grand connaisseur du monde anglo-saxon, décode les grands événements de l’actualité. Le mercredi, c’est l’écrivain Henri Quantin qui pose un regard catholique sur le monde : dans la grande tradition des écrivains catholiques français, son bloc-notes hebdomadaire est un corps à corps comme celui du corps des hommes en relation avec le corps du Christ dans toutes les réalités du quotidien.

Le jeudi, vous retrouverez le père Pierre Vivarès, curé de la paroisse Saint-Paul dans le quartier du Marais à Paris, avec ses « quatre vérités » de pasteur. C’est aussi le jour de Jean-Baptiste Noé, qui partage son regard d’historien sur l’actualité sociale et géopolitique, avec une approche résolument culturelle : gastronomie, histoire, patrimoine. Le vendredi, en alternance, vous lirez l’économiste Pierre-Yves Gomez pour décrypter les grandes évolutions du monde du travail et de la finance, et une fois par mois, un autre historien, Christophe Dickès, qui nous présentera un point de controverse de l’histoire du christianisme, assorti d’un commentaire vidéo.

Le samedi, notre rendez-vous est plus familial avec Jeanne Larghero : mère de famille et philosophe, elle éclaire notre vie quotidienne, à la lumière de l’éthique chrétienne. Le dimanche, mais ce pourrait être un autre jour, le frère dominicain Jean-Thomas de Beauregard guide notre méditation de l’évangile à ne pas manquer chaque semaine. Tous les quinze jours, le père jésuite Jean-François Thomas poursuit ses leçons de vie, à travers les clés de discernement spirituel et moral des maîtres de la sagesse chrétienne. Enfin, chaque dimanche, Mgr Benoist de Sinety, vicaire général du diocèse de Paris, apportera son éclairage sur le sort des plus faibles et notre vocation à les rencontrer pour voir en eux le Christ lui-même. Bonne lecture !