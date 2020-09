Le pape François à des parents d’enfants LGBT : « L’Église aime vos enfants tels qu’ils sont »

À l’issue de l’audience générale de ce mercredi 16 septembre , le pape François a échangé avec une quarantaine de pères et de mères d’enfants LGBT de l’association Tenda di Gionata, fondée en 2018 à l’initiative de Don David Esposito, un prêtre aujourd’hui décédé, qui souhaitait « élargir la tente » des communautés chrétiennes aux personnes homosexuelles et leur proposer un accueil et un soutien au sein de l’Église.

Ils lui ont remis un livre – traduit en espagnol pour l’occasion – racontant le difficile parcours d’église de ces familles. Au vice-président, qui avait juste avant expliqué les buts de l’association avec l’espoir que « l’Église puisse changer le regard sur ces enfants », le souverain pontife a répondu : « Bien sûr, le Seigneur les aime tels qu’ils sont, car ils sont tous enfants de Dieu, et l’Église doit aussi les aimer tels qu’ils sont ».

« Notre association veut faire dialoguer l’Église et les familles avec des enfants LGBT », a expliqué Mara Grassi, vice-présidente de l’association au quotidien italien Avvenire. « J’ai expliqué [au Pape] que nous nous considérons chanceux car nous avons été obligés de changer le regard avec lequel nous avons toujours regardé nos enfants. Ce nouveau regard qui nous a permis de voir la beauté et l’amour de Dieu en eux », a-t-elle assuré en faisant part de sa volonté de « créer un pont avec l’Église ».

Les membres de l’association ont également remis au Pape un tee-shirt aux couleurs de l’arc en ciel avec ce message : « Il n’y a pas de crainte dans l’amour » (1 Jn 4, 18).