Ce que l’on sait de la prochaine encyclique du pape François

Une encyclique intitulée « Fratelli tutti »

C’est une sortie particulièrement attendue dans le milieu catholique. Cinq ans après « Laudato si », la prochaine encyclique du pape François devrait elle aussi provoquer un petit séisme.

« Fratelli tutti » (« Tous frères » en français, ndlr), le titre de l’encyclique, restera en italien, sans traduction, quelle que soit la langue dans laquelle le document sera diffusé. Les encycliques étant généralement publiées en latin, le pape François innove une nouvelle fois en privilégiant un titre dans une langue plus accessible. Ce titre est directement tiré des Admonitions de François d’Assise (6, 1: FF 155) : « Considérons, tous frères, le bon Pasteur : pour sauver ses brebis, il a souffert la Passion et la Croix« . Le pape François y avait d’ailleurs fait allusion le 14 mai 2020, lors de la messe qu’il présidait à la maison Sainte-Marthe :

Saint François d’Assise a dit : « Tous frères ». Et pour cela, hommes et femmes de toutes confessions religieuses, aujourd’hui, nous nous unissons à la prière et à la pénitence, pour demander la grâce de la guérison de cette pandémie.

Un texte consacré à la fraternité

La prochaine encyclique du pape François sera donc consacrée à la fraternité. Si cette thématique n’est pas propre au pape François, elle est particulièrement présente dans son pontificat. C’est le thème qu’il a choisi pour son premier message à l’occasion de la journée mondiale de la Paix en 2013. « La fraternité est un don que chaque homme et chaque femme reçoit en tant qu’être humain, fils et fille d’un même Père », a-t-il ainsi écrit. En décembre 2018, dans son message précédent la bénédiction Urbi et Orbi, il a rappelé : « “Sans la fraternité que Jésus Christ nous a offerte, a déclaré le chef de l′Église catholique, nos efforts pour un monde plus juste s’essoufflent, et même les meilleurs projets risquent de devenir des structures sans âme” ».

Mais c’est certainement le Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, un texte signé le 4 février 2019 à Abou Dabi (Émirats arabes unis) avec le grand imam de l’université d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, qui l’a particulièrement inspiré. Ce geste du pape actuel répétait la rencontre pacifique de saint François d’Assise, fondateur des Franciscains, et du sultan Malik El-Kamil en Égypte en 1219

Une sortie prévue le 4 octobre

C’est dans la ville de saint François, à Assise, que le Pape se rendra dimanche 3 octobre pour signer le texte. Avant la signature, qui aura très exactement lieu au Sacro Convento, le couvent franciscain d’Assise qui abrite la basilique saint-François d’Assise ainsi que le tombeau du saint, le souverain pontife célébrera une messe sur la tombe « pour donner un message au monde qui trouve dans le saint d’Assise inspiration et réconfort« , a commenté l’archevêque d’Assise, Mgr Domenico Sorrentino, dans un communiqué.

L’encyclique sera diffusée dès le lendemain, le 4 octobre à midi, jour de la saint François d’Assise, que le pape François a également choisi pour être la journée de prière pour la Création.

La troisième encyclique de son pontificat

« Fratelli tutti » est la troisième encyclique du pape François après « Lumen Fidei » (2013) et « Laudato si » (2015). Pour mémoire, une encyclique est une lettre solennelle du Pape adressée à l’ensemble de l’Église catholique ou plus spécifiquement à une des parties d’entre elles évêques, clergé, fidèles. Elles ont généralement valeur d’enseignement et peuvent rappeler la doctrine de l’Église à propos d’une question d’actualité.

En français le 7 octobre

Plusieurs maisons d’édition devraient publier l’encyclique. Les éditions de l’Emmanuel ont d’ores et déjà annoncé sa diffusion dès le 7 octobre au prix de 4,5 euros.