Une messe d’action de grâce pour tous les engagés du confinement

Une messe d’action de grâce et un temps fraternel ont eu lieu dans la soirée du 15 septembre 2020 à Paris, en l’église Saint-Ferdinand des Ternes (XVII), en présence de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, et de Mgr Benoist de Sinety , vicaire général du diocèse. Étaient également présents de nombreux bénévoles ayant participé à la collecte alimentaire, à la confection des repas et à celle des blouses durant le confinement.

Le but de ce rassemblement était de remercier Dieu pour l’engagement de nombreuses personnes au service des plus démunis pendant le confinement. Les fidèles ont pu prier autour d’une relique de sainte Geneviève, patronne de Paris, qui avait été apportée au cours de la procession. Des représentants de la Ville de Paris les ont rejoints pour le temps convivial.