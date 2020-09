Comment le psaume 22 peut aider à endurer la pandémie de Covid-19

Cette année, la pandémie de Covid-19 et ses conséquences ont profondément marqué l’histoire, et les temps demeurent incertains pour le monde entier. Nombreux sont ceux à vivre dans la peur constante de ce qui pourrait arriver et s’inquiètent de l’avenir.

Pourtant, il n’est pas sain de vivre sans cesse dans la peur. Certes, les précautions nécessaires doivent être prises. Mais il faut à un certain moment lâcher prise et remettre sa vie entre les mains de Dieu.

Avoir confiance en Dieu

Il est impossible de contrôler ou de prédire si quelqu’un va – ou non – attraper une maladie infectieuse. Tout comme il est impossible d’en prédire l’impact sur les proches. Ce que chacun peut faire, en revanche, c’est avoir confiance en Dieu et le laisser faire ressortir le bien du mal.

Il existe un passage précis dans la Bible qui peut particulièrement aider à endurer la situation actuelle et accepter ses conséquences : le psaume 22. Ce passage a apporté maintes fois le réconfort aux âmes tourmentées durant des périodes difficiles, et peut offrir une paix intérieure face à l’incertitude.

Ci-dessous se trouve un extrait du psaume 22 qui peut être récité quotidiennement, afin de toujours avoir en tête que Dieu se trouve au côté de chacun.

Le seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur les prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre; il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.