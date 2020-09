En pleine crise politique, la Biélorussie invite le pape François

Le chef de la diplomatie du Vatican, Mgr Gallagher a été dépêché en Biélorussie le 11 septembre afin de porter « l’attention et la proximité du Saint-Père », comme l’avait communiqué le Saint-Siège le même jour. Durant ce voyage, qui devrait se prolonger jusqu’au 14 septembre, il doit rencontrer les autorités civiles et les responsables de l’Église catholique.

« Votre visite prouve que la Biélorussie et le Saint-Siège entretiennent des relations spéciales de compréhension et de confiance mutuelles », a considéré Vladimir Makei en accueillant le diplomate du Vatican. Il s’est félicité du développement des relations entre les deux États et a souhaité renforcer leur coopération. L’homme politique a enfin renouvelé l’invitation faite par son président d’accueillir le pape François sur son sol. Alexandre Lukashenko l’avait en effet invité en 2016, alors qu’il était reçu en audience privée par le pontife argentin.

De son côté, le pape François lors de l’Angélus du 13 septembre 2020 a lancé un appel « à tous ceux qui ont des responsabilités publiques de gouvernement pour qu’ils écoutent la voix de leurs concitoyens », a-t-il alors souligné. Une exhortation du pontife qui semble faire référence à la crise politique en Biélorussie.

Quant à son éventuelle visite en Biélorussie, habitué aux nombreux déplacements en Italie comme à l’international, le pape François ne devrait pourtant pas quitter l’Italie en 2020 ni en 2021. La pandémie de Covid-19 aurait conduit le Saint-Siège à reporter toutes les visites apostoliques jusqu’à ce qu’un vaccin fiable soit trouvé.

Depuis l’élection présidentielle d’Alexandre Loukachenko le 9 août dernier, le pays est en proie à des tensions de grande ampleur : des manifestations ont régulièrement lieu à Minsk, sa capitale, et dans les grandes villes de province. Depuis le 31 août dernier, Mgr Tadeusz Kondrusiewicz, archevêque de Minsk, est exilé en Pologne et se voit interdit d’entrée sur le territoire biélorusse tandis que la retransmission de la messe dominicale a été supprimée des programmes d’une radio nationale.