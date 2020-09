On la surnommait la « mamie pèlerine », « l’âne de Dieu » ou la « Forest Gump italienne ». Véritable recordwoman des routes de pèlerinage, Emma Morosini est décédée à 96 ans, accomplissant son dernier pèlerinage, mais vers le Ciel, celui-ci. Dans sa ville natale de Castiglione delle Stiviere, en Lombardie, mais aussi chez tous ceux qui la suivaient de près ou de loin sur le web, l’émotion est de circonstance.

Infirmière à la retraite, elle avait fait le vœu de sillonner l’Europe et le monde direction les sanctuaires mariaux après une opération chirurgicale importante. « Je ne fais rien d’extraordinaire », confiait-elle humblement au quotidien Avvenire. « Je mets un pied devant l’autre et je marche comme tout le monde. À la différence que le point d’arrivée est toujours un sanctuaire de la Madone ».

De Saint-Jacques-de-Compostelle à Lourdes en passant par Luján, Fatima et Guadalupe, cette pèlerine de compétition avait accompli plus de 34.000 kilomètres en 28 ans. Elle avait effectué son dernier pèlerinage au sanctuaire polonais de Czestochowa. Ses funérailles ont eu lieu lundi 14 septembre 2020. On pourra dire qu’elle a marché pour l’Éternel.