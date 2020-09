Tout juste novice dominicaine, elle partage sa joie contagieuse sur Twitter

« Souris au monde, et le monde te sourira ! » disait sœur Emmanuel. Nul doute que ce message est arrivé jusqu’en Angleterre, et plus précisément à Lymington, cette petite ville de 15.000 habitants à proximité de Southampton. Sur la courte vidéo qu’elles ont publiée sur le compte Twitter du couvent ce dimanche 13 septembre, soeur Maire Cooey, une jeune religieuse, étrenne son nouvel habit en tournant à en donner le tournis.

Le 8 septembre dernier, cette postulante a en effet reçu son habit ainsi que son nom de religieuse. Elle marque ainsi le début de son noviciat, qui correspond à la première année passée dans une communauté dominicaine. Une chose est sûre : cette année va se dérouler dans la joie !