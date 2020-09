Une invitation à faire renaître l’amour au sein des couples dans les meilleures ventes de livres

1 La grâce, par Thibault de Montaigu, Plon, août 2020

Plon

Résumé : Suite à une dépression, le narrateur, athée, relate comment il a été touché par la grâce, une nuit, dans la chapelle d’un monastère. Afin de comprendre cette révélation soudaine, il renoue avec Christian, son oncle et frère franciscain, qu’il connaît peu et qui décède après leurs retrouvailles. Il découvre que cet homme a connu le même parcours spirituel que lui à l’âge de 37 ans. Retrouvez-le en librairie.

2 Couples, réveillez votre amour !, par le cardinal Robert Sarah, LIFE éditions, juillet 2020

Résumé : Des conseils pour faire renaître l’amour au sein des couples en invitant le Christ au centre de sa vie. Retrouvez-le en librairie.

3 À Marie : lettres, Anne Lécu, Cerf, septembre 2020

Cerf

Résumé : Anne Lécu, sœur dominicaine, écrit à Marie, dans un cœur à cœur émerveillé et fraternel, tissé dans les fils de l’histoire biblique qu’elle connait si bien et qu’elle aime. Au gré de ces 29 lettres datées, du 17 décembre au 15 août, l’auteur nous dévoile autant Marie qu’elle nous la rend dans toute la simplicité et l’humilité de sa vie donnée, ce « fiat » définitivement souverain. Retrouvez-le en librairie.

4 À la vie, à l’amour : vivre après la mort d’un enfant, Marie-Axelle Clermont, Clémentine Le Guern, Camille Canard, Éditions Emmanuel, août 2020

Éditions Emmanuel

Résumé : Les trois auteures ont chacune perdu un enfant. Elles évoquent cette blessure ainsi que leur deuil. Elles expliquent comment elles ont pu avancer dans leurs vies malgré la souffrance, en découvrant que le lien créé avec leur fils dépasse les frontières de la mort. Retrouvez-le en librairie.

5 Le matin, sème ton grain, Éric de Moulins-Beaufort, MAME, juin 2020

Mame

Résumé : La prise de parole attendue sur la crise sanitaire de Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France sous la forme d’une lettre au président de la République Emmanuel Macron. Retrouvez-le en librairie.

6 La grande épreuve, par Étienne de Montety, Stock, août 2020

© Stock

Résumé : Le scandale du meurtre du père Hamel avait dépassé toute fiction. Mais ici le récit prend le recul nécessaire de la transposition romanesque pour tenter de le comprendre. L’on y croise les vies d’un vieux prêtre si humain, celle d’une sœur qui la consacre aux autres. Celle d’un policier d’élite. Et aussi, celles de deux jeunes dont la colère existentielle prendra tristement -et presque médiocrement- le chemin de la radicalisation. Avec sobriété et miséricorde, l’auteur revisite la tragédie de Saint-Étienne-du-Rouvray et pose à notre époque sécularisée l’éternelle et fondamentale question du sacrifice : pour quoi sommes-nous prêts à donner notre vie ? Retrouvez-le en librairie.

Lire aussi : Le martyre du père Hamel inspire un roman de la rentrée

7 La force dans l'épreuve, par le pape François, juillet 2020

Résumé : Huit textes inédits prononcés par le pape François durant la pandémie de Covid-19. Il invite à envisager avec sérénité le futur, à assouplir les sanctions internationales, à alléger la dette des pays pauvres et à instaurer un cessez-le-feu mondial. Retrouvez-le en librairie.

8 Éducation intégrale : les ressources éducatives du christianisme, François Moog, Salvator, août 2020

Salvator

Résumé : Une réflexion sur le concept d’éducation intégrale, qui renvoie à « L’humanisme intégral » de J. Maritain. Théologien spécialiste des questions relatives à l’enseignement, l’auteur intègre une vision anthropologique afin d’approfondir la notion de personne, et propose de revenir aux fondements de la mission pédagogique. retrouvez-le en librairie.

9 Qu'est-ce que l'homme ? Un itinéraire d'anthropologie biblique, collectif, Cerf, juin 2020

Cerf

Résumé : Alors que les sociétés du monde entier connaissent de profondes transformations impactant toutes les dimensions de leur existence et que la science affirme son pouvoir de transformer la vie, la Commission biblique pontificale interroge ce que la Bible dit de la condition humaine, afin de dégager une vision anthropologique fondée sur la solidarité universelle. Retrouvez-le en librairie.

10 Laudato si' en actes : petit guide de conversion écologique, Marie-Hélène Lafarge, Première Partie, Juillet 2020

Première Partie

Résumé : L’auteure propose un guide pour apprendre à concilier l’écologie avec la vie spirituelle. Elle revient sur l’appel du pape François, expose les actions du groupe Laudato si’ en actes puis propose une série de fiches pratiques sur des thèmes tels que l’alimentation, la consommation et le numérique. Retrouvez-le en librairie.